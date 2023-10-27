Чоловік Олі Полякової неочікувано показався на пишних грудях відомої режисерки

Вадим Буряковський потрапив на відео у компанії іншої під час концерту дружини.

Українська співачка Оля Полякова 26 жовтня на своєму концерті у Києві зібрала чималу кількість гостей.

Серед присутніх був чоловік Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський, і режисерка Олена Вінярська, що знімала кліпи для самої Олі Полякової, а також Ірини Білик, Діми Коляденка та інших відомих українських артистів.

Кліпмейкерка опублікувала пікантне відео на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона пригортає чоловіка Полякової до свого пишного напівоголеного бюсту й адресує слова втіхи співачці, яка на той момент була на фінальній репетиції свого концерту: "Люба Олю, на час твоєї репетиції твій чоловік в безпеці. Олічка, Вадюсічка під нашою опікою".

Чоловік, солодко заплющивши очі, піддався спокусі й наважився прикласти голову до грудей іншої жінки. Цікаво, що Вадим запевнив, що зіркова дружина йому таке дозволяє "протягом всіх років".

Чоловік Олі Полякової показався біля пишних грудей відомої кліпмейкерки

Сама артистка ніяк не відреагувала на ситуацію у публічному просторі.

Відомо, що Оля Полякова перебуває у шлюбі з Вадимом Буряковським понад 19 років, проте Мережею постійно ширяться новини про їхні особливі стосунки. Співачка у декількох інтерв'ю зізнавалася, що вони мають різні кімнати в будинку та не соромляться проводити час окремо одне від одного. А під час кризи взагалі тимчасово жили у різних місцях.

Нагадаємо, на своєму концерті у Києві Оля Полякова озвучила, на що витратила гонорари зі своїх виступів. Зокрема й гроші, які отримала за концерт на скандальному весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР у Львові.

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