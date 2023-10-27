Чоловік Олі Полякової неочікувано показався на пишних грудях відомої режисерки

Вадим Буряковський потрапив на відео у компанії іншої під час концерту дружини.
Українська співачка Оля Полякова 26 жовтня на своєму концерті у Києві зібрала чималу кількість гостей.
Серед присутніх був чоловік Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський, і режисерка Олена Вінярська, що знімала кліпи для самої Олі Полякової, а також Ірини Білик, Діми Коляденка та інших відомих українських артистів.
Кліпмейкерка опублікувала пікантне відео на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона пригортає чоловіка Полякової до свого пишного напівоголеного бюсту й адресує слова втіхи співачці, яка на той момент була на фінальній репетиції свого концерту: "Люба Олю, на час твоєї репетиції твій чоловік в безпеці. Олічка, Вадюсічка під нашою опікою".
Чоловік, солодко заплющивши очі, піддався спокусі й наважився прикласти голову до грудей іншої жінки. Цікаво, що Вадим запевнив, що зіркова дружина йому таке дозволяє "протягом всіх років".
Сама артистка ніяк не відреагувала на ситуацію у публічному просторі.
Відомо, що Оля Полякова перебуває у шлюбі з Вадимом Буряковським понад 19 років, проте Мережею постійно ширяться новини про їхні особливі стосунки. Співачка у декількох інтерв'ю зізнавалася, що вони мають різні кімнати в будинку та не соромляться проводити час окремо одне від одного. А під час кризи взагалі тимчасово жили у різних місцях.
Нагадаємо, на своєму концерті у Києві Оля Полякова озвучила, на що витратила гонорари зі своїх виступів. Зокрема й гроші, які отримала за концерт на скандальному весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР у Львові.
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