Чоловік онкохворої Шеннен Догерті зрадив її перед операцією на мозку

Американська акторка, зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті, у якої рак розповсюдився на кістки, розповіла, як збіглися два найважчі моменти в її житті.

У своєму новому подкасті "Давайте прояснимо з Шеннен Догерті" артистка вперше зізналася, що її чоловік, фотограф Курт Ісваринко зраджував її протягом двох останніх років. При чому зізнався Курт у зраді перед тим, як Догерті готувалася до операції з видалення пухлини у мозку.

"Я пішла в цю операцію рано-вранці і прийшла після того, як дізналася, що мій шлюб по суті розпався, що мій чоловік мав роман протягом двох років. Він не пішов на операцію, хоча, будучи цілком точною, він хотів піти, я не могла піти на операцію разом із ним. Я почувалася такою зрадженою", - розповіла Догерті, пише People.

Шеннен Догерті з ексчоловіком / Фото: Associated Press

Акторка поділилася, що почувалася "неймовірно некоханою людиною" чоловіком, з яким пробула разом 14 років і якого "кохала всім серцем".

Шеннен Догерті з ексчоловіком / Фото: instagram.com/theshando

У день операції, поділилася акторка, поруч були її мама, брат та найкращі друзі.

Догерті поділилася, що після операції вона стала "одержимою" ідеєю з'ясувати правду про зраду свого чоловіка. Ба навіть акторка зустрілася з тою жінкою, з якою її зраджував чоловік:

"Я беру на себе деяку відповідальність за розпад нашого шлюбу - насправді це неправда. Дозвольте мені перефразувати: я не беру на себе відповідальність за розпад нашого шлюбу, я беру на себе відповідальність за деякі проблеми в нашому шлюбі. Я беру на себе відповідальність не лише через те, якою я була, а й через те, як рак вплинув на мій шлюб і як він вплинув на нього вдруге", – сказала Догерті.

Шеннен Догерті з ексчоловіком

Зірка додала, що вона впевнена, що не буде самотньою і ще зустріне свою людину і вірить у кохання.

Нагадаємо, що у січні цього року Шеннен Догерті перенесла операцію з видалення пухлини у головному мозку. Артистка бореться з четвертою стадією раку, який дав метастази у мозок. У квітні цього року артистка оголосила, що після 14 років шлюбу вона розлучається зі своїм чоловіком Куртом Ісваринко. Як причину тоді артистка вказала "непримиренні розбіжності".

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