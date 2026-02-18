Чоловік Періс Гілтон неочікувано освідчився їй вдруге: зірка похизувалась розкішними заручинами

Періс Гілтон із чоловіком / © instagram.com/parishilton

Голлівудська світська левиця Періс Гілтон поділилась, що її чоловік, підприємець Картер Реум, освідчився їй вдруге.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Парочка вирішила оновити їхні шлюбні обітниці в п'яту річницю заручин. Сталося це у День святого Валентина.

Підприємець ретельно підготувався. Чоловік відшукав затишну місцину на узбережжі Атлантичного океану. На березі Картер розмістив чималий стенд із написом "ти вийдеш за мене заміж". Текст у темну пору дня підсвічувався яскравим світлом. Локація була прикрашена безліччю різноманітних білих квітів.

"У День святого Валентина, у бірюзових водах Теркс і Кайкос (острови – прим. ред.), за кілька днів до мого дня народження, мій Валентин знову освідчився, і я знову сказала так", - поділилась знаменитість.

На повторних заручинах Періс Гілтон та Картер Реум були одягнені у біле вбрання. Поруч із подружжям були їхні діти – Фенікс та Лондон. Світська левиця зізнається, що неабияк тішиться тому, що цю радісну мить з ними розділили син та донька. Знаменитість говорить, що таким чином вони показують дітям приклад сім'ї та що таке справжня любов одне до одного.

"Цього разу ми були не лише чоловіком та дружиною. Ми були мамою і татом. Фенікс і Лондон дивляться за любов'ю, яка їх створила. Відновлення наших обітниць - це не лише святкування п'яти прекрасних років, це показати нашим дітям, що любов росте, поглиблюється і обирає одне одного знову і знову", - підсумувала світська левиця.

