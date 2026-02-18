ТСН у соціальних мережах

Чоловік Періс Гілтон неочікувано освідчився їй вдруге: зірка похизувалась розкішними заручинами

Парочка оновила їхні шлюбні обітниці.

Періс Гілтон із чоловіком

Періс Гілтон із чоловіком / © instagram.com/parishilton

Голлівудська світська левиця Періс Гілтон поділилась, що її чоловік, підприємець Картер Реум, освідчився їй вдруге.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Парочка вирішила оновити їхні шлюбні обітниці в п'яту річницю заручин. Сталося це у День святого Валентина.

Підприємець ретельно підготувався. Чоловік відшукав затишну місцину на узбережжі Атлантичного океану. На березі Картер розмістив чималий стенд із написом "ти вийдеш за мене заміж". Текст у темну пору дня підсвічувався яскравим світлом. Локація була прикрашена безліччю різноманітних білих квітів.

Періс Гілтон із чоловіком / © instagram.com/parishilton

Періс Гілтон із чоловіком / © instagram.com/parishilton

"У День святого Валентина, у бірюзових водах Теркс і Кайкос (острови – прим. ред.), за кілька днів до мого дня народження, мій Валентин знову освідчився, і я знову сказала так", - поділилась знаменитість.

Періс Гілтон із чоловіком та сином / © instagram.com/parishilton

Періс Гілтон із чоловіком та сином / © instagram.com/parishilton

На повторних заручинах Періс Гілтон та Картер Реум були одягнені у біле вбрання. Поруч із подружжям були їхні діти – Фенікс та Лондон. Світська левиця зізнається, що неабияк тішиться тому, що цю радісну мить з ними розділили син та донька. Знаменитість говорить, що таким чином вони показують дітям приклад сім'ї та що таке справжня любов одне до одного.

Періс Гілтон із чоловіком та сином / © instagram.com/parishilton

Періс Гілтон із чоловіком та сином / © instagram.com/parishilton

"Цього разу ми були не лише чоловіком та дружиною. Ми були мамою і татом. Фенікс і Лондон дивляться за любов'ю, яка їх створила. Відновлення наших обітниць - це не лише святкування п'яти прекрасних років, це показати нашим дітям, що любов росте, поглиблюється і обирає одне одного знову і знову", - підсумувала світська левиця.

Періс Гілтон із чоловіком та дітьми / © instagram.com/parishilton

Періс Гілтон із чоловіком та дітьми / © instagram.com/parishilton

