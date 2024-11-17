Чоловік покійної Руслани Писанки показав, який вигляд має могила акторки

Удівець прийшов провідати кохану в особливу дату.
Сьогодні, 17 листопада, відомій акторці та ведучій Руслані Писанці могло б виповнитися 59 років.
Але, на жаль, життя знаменитості обірвалося у віці 56 років. Про покійну артистку доволі часто згадує її чоловік Ігор Ісаков. Він час від часу ділиться теплими спогадами про свою дружину, яку дуже кохав. Тож у день народження Писанки удівець провідав її на одному з цвинтарів у Києві. Ігор досі важко переживає втрату дружини, тож звертається до неї подумки.
Так, на своїй Facebook-сторінці Ігор Ісаков у зверненні до покійної привітав її з особливим днем і висловив свої щирі почуття. Також удівець поділився фото з могили Руслани Писанки. На зображенні також видніються квіти у горщику та зефір у шоколаді. За словами чоловіка артистки, це були її найулюбленіші солодощі за життя.
"З Днем народження, моя найрідніша. Все, як ти любиш. Пам'ятаю й ціную кожну мить з тобою", - довів до сліз удівець.
Нагадаємо, Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року у Німеччині. Акторка пішла з життя після тривалої боротьби з раком. З-за кордону її прах доставили до Спасо-Преображенського собору, де він деякий час зберігався у крипті. Проте восени 2023 року стало відомо, що покійну ведучу перепоховали на київське кладовище, де спочивають її брат та батько.
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