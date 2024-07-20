Чоловік покійної Руслани Писанки розповів, як вона ставилася до його сина: "Добре так їм було"

Днями відбулися другі роковини смерті акторки й ведучої Руслани Писанки.

У пам'ятний день вдівець, чоловік Руслани Писанки, Ігор Ісаков пригадав щасливі миті поруч з коханою. І зізнався, що вона неабияк піклувалася про його сина Єгора від попереднього шлюбу. Зокрема, хлопець навіть певний період проживав з ними, а Руслана сприймала його за рідного.

"З моїм сином у неї були дуже гарні стосунки. Іноді я навіть казав, що в неї з ним виходить спілкуватися набагато краще. У мене, зізнаюся, якийсь період були трохи натягнуті стосунки. Зараз дуже теплі, а тоді… Не знаю, чому так відбувалося. Може, вимагав від нього більше, ніж потрібно. А він цим вимогам не міг або не хотів відповідати. Словом, Руся ладнала з Єгором набагато краще, ніж я. Вона була йому старшим другом, наставником", - розповів Ігор в інтерв'ю oboz.ua.

Руслана Писанка з чоловіком

Ігор пригадав, як дружина завжди навчала Єгора корисним побутовим речам. Також разом вони любили обговорювати життя та ділитися секретами.

"Могла сказати: "Єгорку, хто знає, як воно там буде далі, іди, я тебе навчу варити суп. Стане в пригоді". І вони йшли на кухню, Єгор щось чистив, вона йому розповідала якісь історії, а тим часом давала поради, що за чим кидати до того бульйону. І вони готували разом, обговорювали життя – і добре так їм було. Я в такі моменти намагався ні словом не втручатися, щоб своїми необережними діями не зашкодити їхній відвертості. Коли приїжджали до нас друзі, ми приймали їх утрьох", - поділився вдівець.

Зараз хлопець проживає за кордоном, куди виїхав понад п'ять років тому. Своєю чергою Ігор не обриває зв'язок з сином.

Другі роковини смерті Руслани Писанки! Якою її запам'ятали колеги та шанувальники?

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