Чоловік Полякової на тлі скандального інтерв'ю заговорив про політику: "Мені вже зателефонували"

Вадим Буряковський здивував відповіддю на пропозиції балотуватися у президенти.

Анастасія Гребешко
Вадим Буряковський

Вадим Буряковський / © Youtube/В гостях у Гордона

Чоловік співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський, під час нового інтерв’ю відповів на пропозиції шанувальників іти в президенти.

Після виходу розмови в Мережі глядачі активно обговорювали харизму Буряковського. Частина аудиторії навіть почала жартома — а дехто й цілком серйозно — підштовхувати його до політики. Сам бізнесмен не залишив ці коментарі без уваги. Він визнав, що подібні ідеї доходять до нього не лише через соцмережі. І додав, що отримував сигнали й від знайомих, утім, до таких перспектив він ставиться з іронією.

«Багато глядачів написали: „Вадика у президенти“. У президенти ти підеш?» — поцікавився в розмові Дмитро Гордон.

У відповідь Буряковський розповів, що тема політики вже звучала і в приватних розмовах. За його словами, знайомі з місцевих рад натякали на можливості використати його впізнаваність у виборчих кампаніях. Однак сам він не демонструє жодного ентузіазму щодо такого сценарію. Ба більше — відверто дистанціюється від цієї ідеї.

«А мені вже зателефонували друзі, які не у Верховній Раді, які в обласній. Кажуть: „Із твоєї впізнаваності ми візьмемо округ“, — засміявся Вадим.

Він наголосив, що не планує змінювати сферу діяльності. Бізнесмен зізнався: політичне життя не викликає в нього захоплення, особливо якщо дивитися на нього зсередини. За його словами, навіть попри зовнішні атрибути успіху, ця сфера має серйозні моральні виклики.

«Ну що я тобі поганого зробив? Ну подивися, як вони живуть. Ні, у матеріальному, може, і добре, але морально — не дуже», — заявив він.

Нагадаємо, нещодавно 63-річний чоловік Полякової після застілля раптово опинився у лікарні.

