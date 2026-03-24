Чоловік Полякової позалицявся до Лесі Нікітюк: співачка насмішила реакцією

Український бізнесмен Вадим Буряковський, чоловік співачки Олі Полякової, несподівано привернув увагу користувачів соцмереж після нещодавнього скандального інтерв’ю.

Після виходу відео аудиторія активно обговорює бізнесмена. Користувачі діляться цікавими моментами з інтерв’ю з Дмитром Гордоном, створюють меми та коментують реакції Вадима. Популярність лише посилилась, коли Вадим завів акаунт у Threads, де його дописи миттєво привернули увагу.

«Завів тредс. Само якось вийшло», — поділився чоловік першим дописом зі скриншотом інтерв’ю, на якому він сміється.

Його перша публікація швидко набрала тисячі вподобань, а користувачі не лише залишають коментарі, а й активно підписуються на сторінку «Той самий Вадік». До моменту написання матеріалу на акаунт уже підписалися майже 11 тисяч прихильників.

«Можна підписуватися», — додала під постом сама Оля Полякова, підтримавши чоловіка.

А сам Вадим навіть встиг комічно позалицятися до подруги родини — телеведучої Лесі Нікітюк, на що у відповідь отримав обурений коментар від Олі.

Користувачі Threads тепло прийняли Вадима — меми, уподобання та коментарі сиплються десятками, а серед тих, хто відреагував на нову публічну активність, були і відомі медійні особи.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова відреагувала на заяви її чоловіка про Машу Єфросиніну. Співачка публічно попросила у ведучої пробачення.