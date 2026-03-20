Чоловік Полякової розніс відомих путіністів і викрив скандальну правду: "Вони повії"

Чоловік української співачки Олі Полякової різко висловився про відомих путіністів, пояснивши, чому їхня підтримка РФ його не здивувала.

Обранець артистки Вадим Буряковський публічно прокоментував поведінку російських артистів, які стали на бік агресора. Йдеться про Філіпа Кіркорова та Григорія Лепса. За його словами, він давно сформував власну думку про них ще до повномасштабної війни. І цей досвід лише підтвердив те, що відбувається зараз. Відверті оцінки пролунали під час інтерв’ю на каналі Дмитра Гордона.

«Кіркоров — мерзотник! Але чарівний артист у компанії, а так мерзотник взагалі. Буде зізнаватися в коханні, а через 5 хвилин витре об тебе ноги», — чесно висловився Вадим.

Вадим Буряковський / © Youtube/В гостях у Гордона

Буряковський також пригадав особисте знайомство з Кіркоровим, яке відбулося ще під час його гастролей у Києві. Тоді співак, за його словами, залишив суперечливі враження — поєднання публічної харизми та закулісної зверхності. Саме тому нинішня позиція артиста його зовсім не здивувала. Так само Вадим прокоментував і поведінку Лепса.

«Вони повії всі. Кіркоров найяскравіша, інші просто не такі яскраві, але повторюють за ним. Для мене найбільший мерзотник з них — це Лепс. Я його давно знаю особисто без шоубізнесу. Я ще ходив до нього на концерти, коли він був рок-співаком та у Київській консерваторії виступав», — додав він.

Зазначимо, у публічному просторі обидва артисти неодноразово демонстрували прихильність до політики Кремля. Їхні заяви та дії викликали різку реакцію в Україні та за її межами, особливо після початку повномасштабного вторгнення.

