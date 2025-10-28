ТСН у соціальних мережах

Чоловік Полякової відреагував на заміжжя 20-річної доньки та зятя-іноземця: "Нічого не могли вдіяти"

Вадим також розповів про заборони у власному шлюбі із зірковою дружиною.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Оля Полякова з чоловіком Вадимом, їхня донька Маша з чоловіком

Чоловік української співачки Олі Полякової вперше за тривалий час з’явився на публіці й нещодавно підтримав кохану на допрем’єрному показі фільму «Все буде добре, Оля».

До того ж бізнесмен Вадим Буряковський під час події дав рідкісний коментар проєкту «Наодинці з Гламуром» та вперше відреагував на нещодавнє весілля 20-річної доньки Маші у США, яке відбулося влітку цього року. За словами Вадима, він не впливав на рішення дівчини побратися з іноземцем. Натомість просто сприйняв її вибір.

«Я за нею сумую, але ж вона вже доросла — що я маю їй казати? Вона вже далеко та ми нічого не могли вдіяти. Зять — музикант, симпатичний хлопець. А далі бачитимемо по справах», — розповів бізнесмен у коментарі Анні Севастьяновій.

Чоловік і діти Олі Полякової

Чоловік і діти Олі Полякової

Також Буряковський не оминув теми особистого життя. Він з усмішкою зізнався, що зіркова дружина забороняє йому робити деякі речі: «Оля не дозволила давати інтерв’ю та гуляти з іншими дівчатами».

До слова, шлюб Олі Полякової з Вадимом Буряковським триває вже понад 20 років. Разом вони виховують двох доньок — Алісу, яка нещодавно повернулася з еміграції з Великої Британії, та страшу Машу. Нещодавно артистка прокоментувала чутки про нову закоханість і чи дійсно дозволяє собі романи на стороні.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: СУХАНОВ про поцілунки з ЧОЛОВІКОМ та чому ПОЛЯКОВА накинулася на ведучу під час інтерв’ю її чоловіка

Нагадаємо, нещодавно зіркову родину Григорія Решетніка запідозрили в очікуванні на четверту дитину. Юзери після публікації Христиною фото у Мережі стверджують, що вона при надії.

