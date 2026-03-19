Чоловік Полякової висловився про їхню 18-річну різницю у віці та як вона дається взнаки: "Це забагато"

Оля Полякова з чоловіком

Реклама

Чоловік української співачки Олі Полякової — бізнесмен Вадим Буряковський — розповів про наслідки їхньої різниці у віці.

Зокрема, чоловік зірки пригадав ще самий початок їхнього роману, який закрутився на його дні народженні. За словами Вадима, ще тоді артистка дала йому зрозуміти, що він не старий, як на той час вважав сам. І з часом він прийняв це і почав будувати з Олею родину.

«Вона мені пояснила, що я не старий. Я почав замислюватися, бо в мене ж теж є очі. У мене багато друзів, які закохувалися в молодих і йшли з сімей, розпадалися шлюби. І коли тобі така жінка говорить, то чого відмовлятися», — поділився Вадим в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Реклама

Вадим Буряковський / © Youtube/В гостях у Гордона

Тим не менш, з часом 18 років різниці у віці все ж стала відчутною. І сьогодні Буряковський чесно зізнається, що його дружина більш сучасна, аніж він.

«Виявилося нормально, але загалом — це забагато. Зараз уже відчувається. Вона ж зараз молода. Коли ми тільки починали, вона дивилася на інших артисток і казала, що там роблять старі. Різниця поколінь. Вона більш просунута», — пояснив бізнесмен.

Чоловік Полякової також відповів на домисли про те, що зірка може піти до іншого молодшого. Вадим одразу зазначив, що у такому разі зірка не стане приховувати від нього свої нові стосунки. Однак, поки що місця для ревнощів він не знаходить, адже довіряє коханій.

«Думаю, вона про це скаже. У нас збереглися дружні стосунки в шлюбі. Я їй довіряю і вона мені. Якби я ревнував, то я б не довіряв їй. Треба ставитися до цього (молодих шанувальників — прим. ред.), як до роботи. Вона ревнує. Я ж був гусаром раніше. Зрад не було. З мого боку точно, а з її — не знаю», — з усмішкою додав Буряковський.

Реклама

