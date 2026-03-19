Чоловік Полякової зізнався у непорозуміннях з Єфросиніною і чим їй не вгодив: "У житті вона не така"

Оля Полякова з чоловіком Вадимом, Маша Єфросиніна

Чоловік української співачки Олі Полякової — бізнесмен Вадим Буряковський — розкрив правду про стосунки з родиною ведучої Маші Єфросиніної.

Як відомо, Оля та Маша товаришують, часто бачаться та розвивають спільне шоу. Проте у Вадима з родиною ведучої скалилися доволі неоднозначні стосунки. Вадим зізнається, що свого часу через один випадок з нею та її чоловіком Тимуром Хромаєвим їхні дружні шляхи дещо розійшлися.

Водночас бізнесмен зазначив, що не до кінця розуміє причину зміни стосунків. Він припускає, що його деякі слова могли бути інтерпретовані по-різному й пояснює це собі стилем життя Тимура.

«Мене щось запитали, і я якось сказав, що вони взяли й поїхали з її чоловіком. Я навіть не розумію чому. Може, не в тому тоні сказав або якийсь привід був, щоб Тимур правильно зрозумів. Хоча я не міг нічого образливого сказати. Просто Тимур же з мажорів, а мажорам усе важко переживати. Щоб усього досягти, він палець об палець не вдарив», — видав чоловік Полякової в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Тим не менш, бізнесмен зізнається, що з повагою ставиться до спільного проєкту дружини з Машею. Проте все ж визнає, що на екрані та у реальному житті ведуча має різні риси. Зокрема, намагається тримати образ досконалої.

«Маша подобається на сцені. У житті вона не така відкрита. Завдяки Олі вона розкрилася. У першій передачі вона була затиснута. Я ж її дивився по телеканалу з Юрою Горбуновим, і вона мені як рідна. Нічого не кажу, а потім ця трансформація. І їй доводиться доводити, що вона — найкраща. Це ж важко. У неї і в багатьох є ця риса», — приголомшив зізнанням Вадим.

