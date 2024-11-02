Чоловік Полякової зізнався, як освідчувався і як ставиться до їхньої різниці в віці в 16 років

Чоловік української співачки Олі Полякової – Вадим Буряковський – вперше розповів, як їй освідчився і як ставиться до їхньої чималої різниці у віці.

Бізнесмен пригадує, що спочатку між ними не виникало романтичних почуттів. Між Олею та Вадимом була лише дружба, яка переросла в стосунки, а потім в кохання. Звісно ж, Буряковський говорить, що артистка його підкорила тим, що вона доволі яскрава, весела та гарна. Також чоловікові сподобалося, як виконавиця співає. Тим не менш, романтичні почуття між парою зав'язалася не одразу.

Оля Полякова з чоловіком

"У нас дружба переросла в стосунки, а потім ці стосунки переросли в кохання. Спочатку я не закохався, вона мене здивувала: яскрава, весела, гарна. У нас стосунки були більш дружними. Мені Оля сподобалась як людина, не тільки зовнішньо, а сподобалося, як вона співає, її природні дані, я розумів, що в ній є родзинка. Вона мені подарувала свій диск, він у мене досі є. Написала мені на ньому свій телефон. Я їхав у авто і вирішив послухати цей диск, одна з пісень мені сподобалася", - розповів чоловік в інтерв'ю Олексію Суханову.

Бізнесмен також поділився, що освідчився Олі Поляковій спонтанно. Він купив коштовну каблучку і зрозумів, що вже час кликати артистку заміж. Утім, все ж таки чоловік додає, що не останню роль в цьому зіграла теща, яка наполягала на весіллі.

Оля Полякова з чоловіком

"Коли я захотів купити їй гарну каблучку зі справжнім діамантом, тоді я зрозумів, що я хочу освідчитися. Купив обручку і одразу подарував. Сказав, що вже час. У нас все вийшло знову ж таки спонтанно. Нам треба було швиденько весілля робити, бо теща сказала, що треба заміж виходити", - зізнався Буряковський.

Також чоловік Олі Полякової прокоментував їхню чималу різницю в віці, а саме в 16 років. Бізнесмен говорить, що ставиться до цього цілком нормально. За його словами, артистка дає йому більш сучасні погляди на життя. Ба більше, Буряковський зізнається, що з однолітками йому й не так цікаво, адже більшість розмов зводяться до різних хвороб.

Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Оскільки Оля молодша, вона мені дала більш сучасні погляди на життя і досі дає. Зараз вже старша донька мені деякі погляди пояснює, мені доводиться звикнутися, бо консерватизм нікому не потрібен. Дуже добре бути біля молодих, почуваєшся набагато молодшим. Дивлюсь на своїх однолітків, і вони все більше про хвороби говорять, тому мені з ними не дуже цікаво", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова відверто розповіла, як переживала непростий період в шлюбі. Виконавиця зізналась, як хотіла розлучитися з чоловіком.

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