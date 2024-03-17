Чоловік Пренткович, після скандалу з Мальдівами, натякнув про переїзд за кордон

Чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, блогер та підприємець Андрій Гонковський натякнув, що з родиною переїжджає за кордон.

Принаймні на такі думки фанів подружжя натякнули неодзноначні пости Гонковського в Instagram. У сторіз свого фотоблогу чоловік поділився, що ще рік тому говорив про те, що раніше мріяв жити в інших країнах, але 2023-го зрозумів, що хоче бути лише в Україні.

Та після скандалу з Мальдівами, в який потрапив Гонковський, на його адресу та адресу його дружини та дітей почали сипатися погрози. Тож тепер блогер прийняв "найважче рішення у житті" про переїзд.

"Січень-лютий цього року все змінили. Та ви все бачили.. Я впевнений, що моя аудиторія бачила і розуміла, як з моєї поїздки зробили подію всеукраїнського масштабу. Як цією новиною перекрились корупційні скандали та ще "певні події". І насправді на це все було б байдуже, якби це не трансформувалося в дуже конкретні погрози моїй сім’ї. Все це спонукало мене до рішення. Ми переїжджаємо. Мабуть, одне з найважчих рішень у моєму житті", - написав Гонковський.

Чоловік Тані Пренткович оголосив про переїзд / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Чи йдеться про переїзд в межах України, або ж родина має намір виїхати за кордон, блогер не уточнив. Втім шанувальників Гонковського на думку про те, що він хоче виїжджати з України наштовхнуло те, що він вказав, що спочатку не хотів їхати з України втім скандал з Мальдівами змусив його змінити своє рішення.

Чоловік Тані Пренткович оголосив про переїзд / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Чоловік Тані Пренткович оголосив про переїзд / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Блогер також зазначив, що він розуміє, що його рішення може багатьом не сподобатись, але воно стосується лише його та його родини.

Таня Пренткович з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Нагадаємо, що у січні цього року навколо родини Тані Пренткович та Андрія Гонковського розгорівся скандал. Блогер виїхав кордон, мотивуючи це благодійною поїздкою до Польщі, втім, вирушив до дружини з дітьми на Мальдіви. Сам Гонковський пояснював ситуацію тим, що коли він вже приїхав до Варшави, організатори заходу змістили дату, щоб провести більше анонсів, таким чином у нього з’явилися вільні дні. Тож він вирішив не гаяти часу і провести його з родиною. Після цього, каже Гонковський, він повернувся до Польщі, де збірав 450 тис грн на допомогу військовим.

Тим не менш скандал не вщухнув. Згодом блогер вибачився за свою необдуману поїздку. Тим не менш юзери продовжували його хейтити. Також на адресу блогера та його родини почали надходити погрози. Дехто навіть погрожував щось зробити з дітьми блогера.

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