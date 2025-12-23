- Дата публікації
Чоловік Ребрик у 14-ту річницю шлюбу замилував кадрами з їхнього весілля й довів до мурах зізнанням
Чоловік зірки пригадав найщасливіші моменти за цей період.
Українська акторка Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий святкують річницю шлюбу.
23 грудня настає рівно 14 років від моменту, коли зірки офіційно уклали шлюб. З нагоди агатового весілля Андрій вирішив пригадати їхню романтичну історію та зворушив, яким був їхній шлях. Зокрема, почав з архівних фото з весілля, де ще зовсім молоді вони сказали одне одному «так».
Свої сильні почуття Андрій продемонстрував також і на інших кадрах — фрагментах з різних випусків проєктів, інтерв’ю та родинних архівів. Авжеж хореограф потішив ще й кадрами з їхніми маленькими донечками, які зараз вже значно підросли.
«Я вдячний моїй долі за те, що зустрів тебе на своєму шляху. Ти зробила мене найщасливішим чоловіком на цій планеті. 14 років як один день. І це тільки початок. Я кохаю тебе. Ти моє повітря, ти моє життя. Дякую, кохана, що ти в мене є», — зворушив Дикий.
Своєю чергою у такий святковий день Лілія розповіла, що розділити свято поруч з коханим не вийшло. Річ у тому, що зараз артистка активно гастролює містами України. Тим не менш, навіть на відстані знайшла теплі слова, аби висловити свою любов Андрію.
«Ми з чоловіком зараз у різних містах. Сьогодні річниця нашого весілля. 14 років. Ось так і живемо — не завжди поруч, але однаково разом», — наголосила акторка.
У коментарях подружжя почали вітати зіркові колеги, друзі й шанувальники.
«Вітаємо, красунчики!» — Ольга Сумська
Які ви щасливі. Хай так буде завжди. Вітаємо вас
До мурах. Ви дуже гарна пара
