Чоловік Ріанни ASAP Rocky зробив кулон у вигляді літери Z з танків і нарвався на хейт українців

Чоловік співачки Ріанни, американський репер ASAP Rocky нарвався на жорсткий хейт з боку українців.

Напередодні ввечері артист розмістив у своєму Instagram дивне фото, на якому зображений кулон у вигляді літери Z, яка складена з танків. Обранець Ріанни пояснив, що ця прикраса стала його дебютом у рамках співпраці з компанією з виготовлення навушників Beats by Dre.

"Мій комерційний режисерський дебют для Beats Studio Pro", - написав під фото виконавець.

ASAP Rocky нарвався на хейт українців через свій дивний кулон / Фото: instagram.com/asaprocky

Що саме цією підвіскою хотів сказати ASAP Rocky, невідомо. Але той факт, що репер використав російську Z-свастику, та ще й зроблену з танків, дуже обурила юзерів. Вони завалили артиста гнівними коментарями:

Кацап Рокі

Підтримка геноциду!

Більше нема твоєї музики в моїх навушниках!

Ганьба тобі! Цей символ підтримує вбивство українців

Що з тобою не так? Ти підтримуєш російський фашизм?

Після шквалу критики на свою адресу ASAP Rocky поквапився видалити скандальну світлину зі свого фотоблогу. Також він не став коментувати свій вчинок і свою велику дизайнерську дебютну ідею цього кулону.

Зазначимо, що ані Ріанна, ані ASAP Rocky жодного разу не висловилися про війну в Україні.

Ріанна та ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Ріанна та ASAP Rocky разом від 2021 року. Згодом закохані оголосили, що чекають на первістка. 13 травня 2022 року у артистів народився син. 12 лютого 2023 року, під час виступу на Супербоулі, РіРі оголосила, що вагітна вдруге.

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