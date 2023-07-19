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Чоловік Руслани Писанки показав частину їхнього будинку, яка згоріла після смерті зірки

Чоловік Руслани Писанки показав частину їхнього будинку, яка згоріла після смерті зірки

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
2441
Час на прочитання
2 хв
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Чоловік Руслани Писанки показав частину їхнього будинку, яка згоріла після смерті зірки

Ігор Ісаков та Руслана Писанка

Минув рік, як не стало ведучої Руслани Писанки.

Сьогодні, 19 липня, рік, як не стало ведучої та акторки Руслани Писанки.

У новій рубриці "Сніданку з 1+1" під назвою "ЖВЛ представляє" вдівець зірки Ігор Ісаков розповів, як для нього минув цей непростий рік.

Серце Руслани Писанки зупинилося рік тому у Німеччині на 57 році життя. Чоловік артистки зізнався, що після її смерті став жити усамітнено і намагається звикнути до того, що його коханої більше нема:

"Я перші дні мріяв, що десь є якийсь лист, де Руся щось мені написала. На жаль, взагалі нічого подібного, бо настільки була оптимістка моя Руся, що навіть якихось думок, що буде щось не добре не було", - розповів вдівець знаменитості.

Руслана Писанка з чоловіком / ©
Руслана Писанка з чоловіком

Ісаков зізнався, що він досі подумки радиться зі своєю Русею, особливо коли довелося відбудовувати зруйновану вогнем частину їхнього будинку:

Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова / ©
Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова
Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова / ©
Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова
Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова / ©
Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова

"Після всіх цих обстрілів були значні коливання електроенергії. У мене сталася пожежа, вигоріла наша гончарна майстерня. Я весь час ставлю собі таке запитання: "Сподобалася би Русі ця частина, яка зараз з'явилася у нашому будинку?". І трохи навіть собою пишаюся, що думаю, що Русі би сподобалося це місце навіть більше, ніж було раніше", - розповів Ісаков.

Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова / ©
Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова
Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова / ©
Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова
Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова / ©
Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова

Зараз чоловік у будинку живе сам та весь свій час присвячує відбудові їхнього подвір'я. Ігор Ісаков поділився, що з соцмереж він теж пішов, бо зараз у нього такий період. Чоловік каже, за рік після смерті коханої намагається відпускати її зі своїх думок, але зізнається, поки що це не вдається:

"Впевнений, що вона б точно не хотіла щоб плакали. Так, я продовжую жити. Але такого рецепту, як це все відпустити і знову почати якось повноцінно жити – його немає. Мабуть час. Треба чекати", - поділився Ісаков.

Руслана Писанка з чоловіком / ©
Руслана Писанка з чоловіком

Нагадаємо, раніше чоловік Руслани Писанки розповідав, як у перші дні повномасштабної війни повіз дружину до Німеччини і як дізнався, що в неї онкологія. Напередодні масштабного вторгнення під час вистави Писанка зламала ногу. Коли артистка проходила обстеження в Німеччині, у неї виявили рак.

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Дата публікації
Перегляди
2441
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