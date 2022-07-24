Чоловік Руслани Писанки показав романтичне фото з нею дворічної давнини

Чоловік акторки та ведучої Руслани Писанки Ігор Ісаков важко переживає втрату коханої, життя якої обірвалося 19 липня через рак.

Так, у соцмережі Facebook чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков ділиться спогадами про неї.

Днями Ігор показав світлину з Русланою, яка була зроблена декілька років тому. Судячи з фото, кадр був зазнімкований під час пандемії коронавірусу, адже подружжя зображене у масках.

Чоловік ніжно цілує Писанку, поки вона грайливо дивиться у камеру. "Матір Божа, піклуйся про неї …", - підписав фотографію з дружиною Ісаков.

Руслана Писанка з чоловіком

Підписники сторінки Ігоря висловили йому співчуття та попросили триматися: "Царство небесне Русі, хай спочиває з миром, а вам сили все витримати", "вічна пам'ять вашій Руслані, вона була біля вас красивою жінкою. Бережіть себе", "Ігорю, дорогенький, ти був справжньою підтримкою і любов'ю Русі! Це щастя, що ви зустрілись і прожили таке яскраве глибоке життя разом! Якось треба знайти ту мудрість відпускати найдорожчу людину".

Нагадаємо, що знаменита акторка та ведуча Руслана Писанка померла 19 липня у Німеччині після боротьби з хворобою. Пізніше вдівець зірки Ігор Ісаков повідомив, що у Писанки був рак.

Чоловік Руслани розповів, що прощання з ведучою відбудеться в Німеччині, у місті Кайзерлаутерн, де вона провела останні дні свого життя і проходила лікування. Після оформлення всіх відповідних паперів прах Руслани доправлять до України. Вже в Києві Ігор поховає дружину.

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