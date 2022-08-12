Чоловік Руслани Писанки повернувся до України і з заплаканими очима показав свого "Хатіко"

Так, чоловік Руслани Писанки, як померла 19 липня, Ігор Ісаков на сторінці у Facebook поділився з шанувальниками кадром, який, ймовірно, був зроблений вже вдома у Києві.

У соцмережі Ігор опублікував фотографію, на якій зображений у кімнаті, а на руках тримає їхнього з Русланою домашнього улюбленця: "Кіт, який чекав. Він неймовірний .. наш Хатіко", - підписав фото Ігор.

Чоловік Руслани Писанки

Своєю чергою, прихильники Руслани Писанки висловили співчуття та слова підтримки Ігорю, оскільки на фото видно його дуже сумні та втомлені від сліз очі: "Ігорю, тримайтеся, шкода, дуже шкода", "Дочекався хазяїна, але не хазяйку, дуже сумно", "Ігорю, сил вам знов запалити очі", "Ігорю, ти такий сумний. Це дуже важко пережити, таке горе, але треба триматися! Бо життя триває! Кріпися і вір в чудо, воно обов'язково буде!".

Поки що вдівець Руслани не повідомляв, коли у Києві відбудеться поховання та прощання з Русланою Писанкою.

Нагадаємо, що 2 серпня з Русланою Писанкою попрощалися у місті Кайзерслаутерн, Німеччина. Як відомо, саме у Німеччині зірка провела свої останні дні. З початком повномасштабного вторгнення РФ до України Писанка поїхала до Німеччини, де лікувала рак.

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