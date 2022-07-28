Чоловік Руслани Писанки повідомив, де та коли відбудеться прощання з зіркою

Чоловік акторки та ведучої Руслани Писанки, яка пішла з життя 19 липня, Ігор Ісаков повідомив, де відбудеться прощання з нею у Німеччині.

Як розповідав чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков, останні дні свого життя вона провела у місті Кайзерлаутерн, Німеччина.

Туди артистка вирушила з початком повномасштабного вторгнення Росії до України і проходила лікування від раку. Як повідомив Ігор на сторінці у Facebook, вже стала відома дата та місце прощання з Писанкою у Німеччині.

Прощання з зіркою відбудеться 2 серпня о 10 ранку у місті Кайзерлаутерн за адресою Donnersbergstr. 78, 67657:

"Прощання з Русланою відбувається біля церкви міського кладовища 2.08. 22 о 10 годині ранку за адресою Доннерсберг штрассе 78, Німеччина", - повідомив Ісаков.

Руслана Писанка з чоловіком / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Після цього прах Руслани Писанки доставлять до України до Києва. Пізніше Ігор Ісаков повідомить, де саме у Києві відбудеться прощання з легендою.

Як раніше повідомляла колега та близька подруга Писанки Ольга Сумська, вже відомо, що Руслану Писанку поховають на Байковому кладовищі.

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