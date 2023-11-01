Чоловік Руслани Писанки розповів, чому перепоховав прах дружини: "Мені наснився сон"

Чоловік померлої акторки та ведучої Руслани Писанки, Ігор Ісаков зізнався, що вплинуло на його рішення перепоховати прах дружини.

Ісаков зізнався, що після похорон дружини не знаходив собі місця. Його переслідували думки про те, що душа жінки все ще не знайшла спокою. А незадовго після поховання вдівцю артистки наснився бентежний сон, у якому він зустрівся з померлими дружиною та своєю тещею:

"Мені наснився сон: я, Руслана та її мама – кудись їдемо в машині. І так їм добре вдвох, сміялися. Прокинувся і подумав: мабуть, треба, щоб уся сім’я була разом", – сказав Ігор, пише oboz.ua

Руслана Писанка з чоловіком Ігорем Ісаковим

Це послугувало ідеєю для перепоховання праху Руслани та її мами з крипти Свято-Преображенського собору ближче до їхніх рідних. Відтак на Берковецькому кладовищі у Києві тепер спочивають Руслана, її мама, тато та брат.

"От зараз, коли вона разом із рідними, мені спокійно, відлягло на душі", – з полегшенням сказав чоловік Писанки.

Руслана Писанка з чоловіком

До того ж, за словами Ігоря, було все так, "ніби напоказ", а Руслана не була прихильницею такого способу життя.

"Колись Руся казала: "Ми, як мавпочки на сцені – на огляд загалу". І отаке відчуття було в мене: Русічка не з нами вже другий рік – а спокою їй ніби немає. Мене це дуже гнітило", – прокоментував Ісаков.

Руслана Писанка з чоловіком / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Ігор вже замовив пам'ятник на нове місце захоронення, проте "без пафосу", як і воліла артистка за життя. Також чоловік сподівається на приїзд митрополита Олександра зі службою по закінченню встановлення пам'ятника:

"Мрію, щоб у цей день приїхав на кладовище священник, якого вона дуже поважала. Митрополит Олександр настільки перейнявся свого часу нами: освячував будинок, спілкувалися багато. Домовилися, що якщо матиме час, то проведе службу на її могилі поряд із рідними – татом, мамою та братом", - розповів чоловік Писанки.

Нагадаємо, що нещодавно помер зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Його ексобраниця відреагувала на новину про раптову смерть актора та поділилася спогадами про колишнього обранця.

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