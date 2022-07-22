Чоловік Руслани Писанки відкрив збирання коштів на мрію на згадку про померлу дружину

Чоловік ведучої та акторки Руслани Писанки Ігор в пам'ять про дружину оголосив збір коштів на її мрію.

Так, вдівець Руслани Писанки Ігор Ісаков звернувся до прихильників дружини на сторінці у Facebook.

Він подякував шанувальникам за підтримку та турботу до нього і зізнався, що він читав повідомлення від людей з грудкою у горлі. Разом з тим Ісаков зізнався, що на такому душевному підйомі у нього зародилася мрія, яку б точно підтримала його дружина:

"Багато друзів запитують про номер карти, допомогти... Спочатку нерозуміння, потім збентеження... В мене є гроші, для цього вже точно... Але потім дійшло: це такий спосіб віддати ту повагу, й зробити щось добре.. для Неї.. й осяяло: я відкрив нову карту, вже й закинув на неї перші 10 тисяч... Давайте зробимо добро для Русі, але всі гроші я передам якійсь зовсім не знайомій дитині... Дівчинці.. Або хлопчику.. Яка хворіє чимось, що подібне на те, що було у Русі.. Й якщо ми врятуємо хоч одне життя, то все це має сенс. Не знаю чи добре написав, але почуваю, що це щось дуже гарне... Життя для дитини, другий шанс, не марно... Чи якось так. Впевнений, Русічкі це сподобається... " – написав Ігор.

Друзі, це неймовірно й ви у Русі неймовірні... Пів ночі читаю ... Комок в горлі стоїть від того співчуття й доброти й... Опубликовано Igor Isakov Четверг, 21 июля 2022 г.

Якщо ви хочете долучитися до доброї справи, нижче номери карток:

5168745032199611 Ігор Ісаков

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Нагадаємо, що знаменита акторка та ведуча Руслана Писанка померла 19 липня у Німеччині після боротьби з хворобою. Пізніше вдівець зірки Ігор Ісаков повідомив, що у Писанки був рак.

Руслана Писанка з чоловіком / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Чоловік Руслани розповів, що прощання з ведучою відбудеться в Німеччині, у місті Кайзерлаутерн. Після оформлення всіх відповідних паперів прах Руслани доправлять до України. Вже в Києві Ігор поховає дружину.

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