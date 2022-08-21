Чоловік Руслани Писанки вперше розповів, як дізнався, що у неї рак: "Вона сказала, що в неї пухлина"

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів, що коли артистка виїхала до Німеччини, вони ще не знали про те, що у неї рак.

У коментарі журналісту ТСН.ua Ігор Ісаков поділився, що коли Руслана вже перебувала в Німеччині, то зателефонувала чоловіку і повідомила йому сумну новину. Проте, коли артистка говорила про це, вона була абсолютно спокійна.

"Я дізнався, що у неї рак, телефоном. Стояв у заторі, якраз їхав оформлював документи мами Русі, бо вона незадовго до цього померла. Я стояв у заторі, Руся зателефонувала, таким спокійним, абсолютно спокійним голосом сказала: "Ігорю, ти мусиш знати, - у мене пухлина", - пригадав Ісаков.

Руслана Писанка з чоловіком / Фото: instagram.com/pisankaruslana

За словами вдівця Писанки, навіть почуваючись недобре, проходячи хімію, вона примудрялася підтримувати своїх подружок, які їй жалілися на життя:

"Вам маленький приклад. Коли вона лежала, навіть, після хімії, було не дуже добре, телефонували якісь подруги, жалілися на своє життя, вона їх телефоном заспокоювала, що все добре, заспокойтеся, все буде добре. Ось вам приклад… Зрозуміло, що в глибині душі десь там вона молилася, але ж все рівно… З вигляду вона завжди була усміхнена, завжди в доброму гуморі", - розповів Ісаков.

Руслана Писанка / Фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Щодо того, чому родина вирішила, що Писанка поїде саме до Німеччини, Ісаков сказав, що так розпорядилася доля:

"Ми коли тікали, ми ще не знали, куди ми поїдемо. У Німеччині живе кум, який допоміг нам на перших етапах. Коли вона приїхала, вона ж ще була на інвалідному візку, в неї був перелом ноги. Її там зустріли, відвезли до друзів. Потім була довга дорога, в Німеччині, всі ці переклади, легалізація і так далі. Тож, ми не обирали спеціально, так сталося", - прокоментував чоловік Писанки.

Незадовго до війни Руслана Писанка зламала ногу, впавши на сцені під час вистави / Фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Як відомо, сьогодні, 21 серпня, у Києві відбувається прощання з видатною українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою. В останню путь зірку проводжають у Спасо-Преображенському соборі. Як поділився чоловік артистки, сьогодні поховання не буде, лише відспівування. Оскільки ще вирішуються певні питання. Як ми писали раніше, Руслану Писанку поховають на Байковому кладовищі.

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