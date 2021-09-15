Чоловік Саші Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю: "Детектор брехні згорів би"

Ігор Пустовіт заявив, що його екскохана набрехала.

Чоловік популярної блогерки та бізнесвумен Саші Бо, блогер Ігор Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю про їхні стосунки та розлучення.

Так, в Instagram-stories він написав відгук після перегляду відео. Ігор заявив, що його екскохана набрехала.

"Зіграно та змонтовано красиво, з усіма вирваними з контексту вставками, з перекручуванням фактів, з вигадками та прикрашування, зі слізьми, щоб персонажа ще й стало шкода. По усіх канонах помсти і знищення колишнього, якому вдалось вижити. Я, на разі, залишусь без коментарів, дам час вам посмакувати моє приниження, а воно справді вийшло смачне. Лише от будь який детектор брехні просто згорів би від перенавантаження, як би він був там присутній", – написав він.

instagram.com/pustovit

Нагадаємо, днями Instagram-блогерка Саша Пустовіт шокувала подробицями життя з чоловіком Ігорем, з яким розлучається. Так, вона розповіла, що колишній коханий знущався з неї морально та шантажував розповісти про булімію та туберкульоз. Пустовіт заявила, що чоловік навіть бажав їй померти від раку шлунка. Колишні ділять майно.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання