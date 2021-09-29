Чоловік Сумської пригадав, як розлучився з першою дружиною та відвойовував кохану у Паперного

Чоловік Сумської пригадав, як розлучився з першою дружиною та відвойовував кохану у Паперного

Також артист пригадав, як у Ольги Сумської стався викидень.

Заслужений артист України, актор Віталій Борисюк розповів історію стосунків зі своєю зірковою дружиною Ольгою Сумською.

Так, майбутнє подружжя познайомилося, коли Віталій навчався на третьому курсі в Карпенка-Карого. Тоді він був заручений з іншою дівчиною на ім'я Жанна. Про це йдеться у програмі ЖВЛ.

Однак, їхня історія кохання тривала недовго. На святкування Нового року до пари завітали однокурсники Борисюка. Один з театралів прийшов у компанії Сумської.

Ольга Сумська та Євген Паперний / Архів

"Тоді я зустрівся із Олею. І вона, до речі, закидає зараз: "Ой, який ти був уважний до своєї Жанни. Чого ти до мене не залицявся?". Я кажу: "Розумієш, ти була донька народних артистів, не наважився до тебе підкат робити", – пригадав знаменитість.

Хоробрості парубок набрався згодом, коли розлучився з першою дружиною Жанною. А Сумська тим часом була вже вагітна від свого чоловіка - старшого на 16 років актора Євгена Паперного. Пікантності додавав ще той факт, що учасники любовного трикутника зійшлися на одній сцені.

"Ми грали наречений-наречена. А Євген Паперний грав чувака, який викрадав мою наречену. У житті все навпаки", – зазначив він.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

На чоловічу розмову молодий і запальний Борисюк рушив прямісінько до Паперного додому.

"Це була друга година ночі. Я приїхав і вирішив вже визначити наші стосунки. "Я зараз піду візьму сокиру", – казав він. Я стояв на поверсі перед дверима. Сказав, що так і так, все одно вона буде зі мною. Аналізуючи зараз, вже скільки років пройшло, ну ідіот, придурок… Куди? Шо ти?" – прокоментував Віталій.

Однак, його нахабність взяла гору. Хоча й Паперний відпускав Ольгу Сумську не без скандалу.

"Коли ми вже розходилися, я пам'ятаю на кухні мені було сказано: "Ну ти і козел". Думаю: "Твою матір" і я як заліпив, вона й полетіла. У неї слід потім був. Вона тоналку накладала", – пригадував Паперний.

Невдовзі закохані одружилися.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

Відтоді Віталій, навчений власним досвідом, ревно оберігає від залицяльників красуню-дружину. Як на сцені, так і поза нею.

"Інколи на якихось заходах, де там дуже заможні люди, дозволяють під цим ділом до Олі там… Я такий нестримний, можу вдарити. А чого він лізе нижче талії рукою? Я ж можу йому її зламати", – заявив актор.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

Хоча й натякає, що за 25 років у шлюбі всім руки обламати не встиг. Зізнається, доходило мало не до розлучення. Клеєм, що скріпив кохання, стало очікування на другу дитину. Хоча й тоді вони не знали, якою ціною заплатять за щастя. 1993 року Ольга знімалася одразу в трьох проєктах. Через виснаження вагітність сином обірвалася.

"Це був трагічний момент. Зараз би уже бігав і був би дорослий. До речі, з Анею у нас мала статися та сама ситуація. Оля на збереження лягла. Аня народилася передчасно. У Олі тиск 220 підскочив, кажуть: "Все, будемо народжувати". Оля втратила два літри крові під час пологів Ані. Два літри", – пригадав він.

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

На щастя, тоді народна артистка спромоглася відновити і фізичні сили, і блискучу кар'єру. Нині подружжя успішно гастролює з виставами. А цікаво те, що під керівництвом того самого Паперного. Зараз, каже Віталій, вони із Євгеном у гарних творчих стосунків.

Попри випробування долі Ольга та Віталій щасливі разом. Ба більше, влітку зіркова пара заслуженого та народної пишно відсвяткувала срібне весілля.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

Єдине, за чим шкодує, зізнається Віталій, що за чверть століття у шлюбі так і не вдалося привести на світ нащадка, який гордо продовжив би рід Борисюків.

Нагадаємо, не так давно Ольга Сумська похвалилася подарунками на ювілей від колишнього та теперішнього чоловіка. Влітку зірка відсвяткувала 55-річчя.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

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