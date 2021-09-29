Чоловік Сумської пригадав, як розлучився з першою дружиною та відвойовував кохану у Паперного

Також артист пригадав, як у Ольги Сумської стався викидень.
Заслужений артист України, актор Віталій Борисюк розповів історію стосунків зі своєю зірковою дружиною Ольгою Сумською.
Так, майбутнє подружжя познайомилося, коли Віталій навчався на третьому курсі в Карпенка-Карого. Тоді він був заручений з іншою дівчиною на ім'я Жанна. Про це йдеться у програмі ЖВЛ.
Однак, їхня історія кохання тривала недовго. На святкування Нового року до пари завітали однокурсники Борисюка. Один з театралів прийшов у компанії Сумської.
"Тоді я зустрівся із Олею. І вона, до речі, закидає зараз: "Ой, який ти був уважний до своєї Жанни. Чого ти до мене не залицявся?". Я кажу: "Розумієш, ти була донька народних артистів, не наважився до тебе підкат робити", – пригадав знаменитість.
Хоробрості парубок набрався згодом, коли розлучився з першою дружиною Жанною. А Сумська тим часом була вже вагітна від свого чоловіка - старшого на 16 років актора Євгена Паперного. Пікантності додавав ще той факт, що учасники любовного трикутника зійшлися на одній сцені.
"Ми грали наречений-наречена. А Євген Паперний грав чувака, який викрадав мою наречену. У житті все навпаки", – зазначив він.
На чоловічу розмову молодий і запальний Борисюк рушив прямісінько до Паперного додому.
"Це була друга година ночі. Я приїхав і вирішив вже визначити наші стосунки. "Я зараз піду візьму сокиру", – казав він. Я стояв на поверсі перед дверима. Сказав, що так і так, все одно вона буде зі мною. Аналізуючи зараз, вже скільки років пройшло, ну ідіот, придурок… Куди? Шо ти?" – прокоментував Віталій.
Однак, його нахабність взяла гору. Хоча й Паперний відпускав Ольгу Сумську не без скандалу.
"Коли ми вже розходилися, я пам'ятаю на кухні мені було сказано: "Ну ти і козел". Думаю: "Твою матір" і я як заліпив, вона й полетіла. У неї слід потім був. Вона тоналку накладала", – пригадував Паперний.
Невдовзі закохані одружилися.
Відтоді Віталій, навчений власним досвідом, ревно оберігає від залицяльників красуню-дружину. Як на сцені, так і поза нею.
"Інколи на якихось заходах, де там дуже заможні люди, дозволяють під цим ділом до Олі там… Я такий нестримний, можу вдарити. А чого він лізе нижче талії рукою? Я ж можу йому її зламати", – заявив актор.
Хоча й натякає, що за 25 років у шлюбі всім руки обламати не встиг. Зізнається, доходило мало не до розлучення. Клеєм, що скріпив кохання, стало очікування на другу дитину. Хоча й тоді вони не знали, якою ціною заплатять за щастя. 1993 року Ольга знімалася одразу в трьох проєктах. Через виснаження вагітність сином обірвалася.
"Це був трагічний момент. Зараз би уже бігав і був би дорослий. До речі, з Анею у нас мала статися та сама ситуація. Оля на збереження лягла. Аня народилася передчасно. У Олі тиск 220 підскочив, кажуть: "Все, будемо народжувати". Оля втратила два літри крові під час пологів Ані. Два літри", – пригадав він.
На щастя, тоді народна артистка спромоглася відновити і фізичні сили, і блискучу кар'єру. Нині подружжя успішно гастролює з виставами. А цікаво те, що під керівництвом того самого Паперного. Зараз, каже Віталій, вони із Євгеном у гарних творчих стосунків.
Попри випробування долі Ольга та Віталій щасливі разом. Ба більше, влітку зіркова пара заслуженого та народної пишно відсвяткувала срібне весілля.
Єдине, за чим шкодує, зізнається Віталій, що за чверть століття у шлюбі так і не вдалося привести на світ нащадка, який гордо продовжив би рід Борисюків.
Нагадаємо, не так давно Ольга Сумська похвалилася подарунками на ювілей від колишнього та теперішнього чоловіка. Влітку зірка відсвяткувала 55-річчя.
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