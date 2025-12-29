Чоловік Світоліної показався з 3-річною донькою в костюмах супергероїв і розчулив їхньою розмовою

Еліна Світоліна з чоловіком

Чоловік української тенісистки Еліни Світоліної показався з 3-річною донькою в супергеройських костюмах та розчулив їхньою розмовою.

Зокрема, французький тенісист Гаель Монфіс опублікував фото з маленькою Скаї в Instagram. На знімку чоловік позував у костюмі Чорної Пантери, а його донечка постала в образі Людини-павука. Виявляється, вони перевтілились в супергероїв Marvel не просто так – це запропонувала саме Скаї.

Як говорить Гаель Монфіс, він завершує тенісну кар'єру. Та перед цим на нього чекає останній сезон. Перш ніж тато вирушив працювати, маленька Скаї запропонувала йому стати супергероями. За словами спортсмена, ці образи завжди будуть з ним у серці.

Чоловік та донька Еліни Світоліної в костюмах супергероїв / © instagram.com/iamgaelmonfils

"Перш ніж я пішов, моя донька сказала мені: "Тату, а що, якби ми одягнули маски та стали супергероями?". Вона у своїй масці Людини-павука, я у своїй масці Чорної Пантери. Тому що в її очах я завжди буду героєм. І тому що через її очі ми можемо разом дивитися на світ. Я йду з цією невидимою маскою на серці. З гордістю. З вдячністю. З любов'ю. Останній сезон. Для неї. Для мене", - зазначив спортсмен.

До слова, Еліна Світоліна та Гаель Монфіс почали зустрічатися 2018 року. Вже 2021-го пара заручилась і того ж року зіграла весілля. Через рік у пари народилась первістка – донька Скаї.

