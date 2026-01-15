ТСН у соціальних мережах

Чоловік Тоні Матвієнко показав їхню сімейну відпустку у казковому місці й привітав доньку з ювілеєм

Маленька Ніна святкує 10-річчя.

Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Український музикант Арсен Мірзоян розповів про свято у родині.

Сьогодні, 15 січня, донька музиканта та співачки Тоні Матвієнко — Ніна – святкує день народження. Дівчинці виповнилося 10 років. З нагоди свята зірковий батько показав їхню нещодавній відпочинок у засніжених Карпатах. Там все сімейство провело чудові дні за різноманітними розвагами. Зокрема, прогулювалося полонинами, ліпило сніговиків і навіть пробувало екстремальні розваги.

Тоня Матвієнко з донькою / © instagram.com/arsen_mirzoian

Тоня Матвієнко з донькою / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мірзоян з донькою / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мірзоян з донькою / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мірзоян з донькою / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мірзоян з донькою / © instagram.com/arsen_mirzoian

Окремо Арсен присвятив своїй маленькій іменинниці допис. Музикант щиро побажав Ніні досліджувати цей світ без будь-яких обмежень і водночас пообіцяв оберігати її разом з мамою.

«Сьогодні нашому з Тоня Матвієнко сонечку, нашій сніжинці 10 років. І наша місія оберігати її дитинство. Уявний світ. Її життя — це ще гра. Тож грай без правил, захоплюйся, дивуй і дивуйся!
Наповнюйся світлом і любовʼю! Тато і мама — твої два крила. P.S. Ми засвоїли — сніг не холодний, він білий і пухнастий», — замилував музикант.

Донька Арсена Мірзояна й Тоні Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

Донька Арсена Мірзояна й Тоні Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

Донька Арсена Мірзояна й Тоні Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

Донька Арсена Мірзояна й Тоні Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Лілія Подкопаєва показала свою 6-річну доньку Евеліну та як вона вирішила піти її стопами.

