Чоловік Тоні Матвієнко показав їхню сімейну відпустку у казковому місці й привітав доньку з ювілеєм
Маленька Ніна святкує 10-річчя.
Український музикант Арсен Мірзоян розповів про свято у родині.
Сьогодні, 15 січня, донька музиканта та співачки Тоні Матвієнко — Ніна – святкує день народження. Дівчинці виповнилося 10 років. З нагоди свята зірковий батько показав їхню нещодавній відпочинок у засніжених Карпатах. Там все сімейство провело чудові дні за різноманітними розвагами. Зокрема, прогулювалося полонинами, ліпило сніговиків і навіть пробувало екстремальні розваги.
Окремо Арсен присвятив своїй маленькій іменинниці допис. Музикант щиро побажав Ніні досліджувати цей світ без будь-яких обмежень і водночас пообіцяв оберігати її разом з мамою.
«Сьогодні нашому з Тоня Матвієнко сонечку, нашій сніжинці 10 років. І наша місія оберігати її дитинство. Уявний світ. Її життя — це ще гра. Тож грай без правил, захоплюйся, дивуй і дивуйся!
Наповнюйся світлом і любовʼю! Тато і мама — твої два крила. P.S. Ми засвоїли — сніг не холодний, він білий і пухнастий», — замилував музикант.
