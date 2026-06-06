Чоловік Тоні Матвієнко зізнався, чи готовий він до мобілізації й скільки щомісяця спрямовує на ЗСУ

Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / © instagram.com/tonya_matvienko

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Український співак Арсен Мірзоян відверто поділився деталями своєї волонтерської діяльності з дружиною Тонею Матвієнко й розкрив власне ставлення до можливої мобілізації.

Як розповів Мірзоян, його діяльність сьогодні фактично поєднує творчість і постійну допомогу фронту. В середньому подружжя щомісяця спрямовує близько мільйона гривень на потреби Збройних сил України. Йдеться не про разові акції, а про системну підтримку, яка стала невід’ємною частиною їхнього життя.

За словами артиста, кожен публічний концерт для нього фактично дорівнює донату, адже всі кошти одразу спрямовуються на закриття запитів військових. Він пояснює, що слухачі, які приходять на виступ, автоматично долучаються до допомоги армії. Ба більше, під час приватних виступів питання гонорару нерідко звучить зовсім по-іншому — у форматі конкретних потреб, напркилад, купити пікап.

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«В середньому від нашої родини — мільйон гривень на місяць. Сам дивуюся кожен раз, як нам це вдається, бо середній чек донату падає. Але тішуся, що є довіра й ти не опускаєш руки, рухаєшся вперед», — зізнається Мірзоян на проєкті «Моя історія».

Арсен Мірзоян з українськими захисниками / © instagram.com/arsen_mirzoian

Окремо артист висловився і щодо теми мобілізації. Він не виключає для себе такої можливості, однак переконаний: кожен має бути максимально ефективним там, де приносить найбільшу користь. На його думку, навіть у разі служби він продовжував би виконувати схожі функції — комунікаційні, організаційні та волонтерські, але вже в межах одного підрозділу.

«Буде певна функція, яку на тебе покладуть. В строю ти маєш бути ефективним. І якщо я потраплю в якийсь конкретний підрозділ, то буду займатися тим самим, але просто в рамках одного підрозділу. А нині ж у мене є можливість допомагати багатьом підрозділам, перебувати з ними там, на позиціях», — пояснив зірка.

Мірзоян також пригадав період початку повномасштабного вторгнення, коли повністю переосмислив свою ідентичність. Тоді він майже не сприймав себе як артиста, адже головним пріоритетом стало волонтерство та допомога військовим.

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