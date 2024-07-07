Чоловік Валентини Хамайко пояснив, чому одружився лише після 18 років стосунків: "Ледь не сплакнув"

Чоловік ведучої "1+1 Україна" Валентини Хамайко – бізнесмен, а нині військовослужбовець, Андрій Оністрат – назвав причину їхнього одруження після 18 років стосунків.

На своїй Facebook-сторінці Андрій зазначив, що для них це весілля було спонтанним. Зокрема, саме Валентина стала ініціатором укладання шлюбу, оскільки переймалася за життя коханого на фронті, яке може обірватися у будь-яку мить. Тож, Оністрат довго не вагався та подав відповідну заяву до РАЦСу, де 4 липня вони офіційно побралися.

Весілля Валентини Хамайко

"Чому? Після вісімнадцяти років разом, чотирьох дітей тільки зараз? Відповідь проста. Першого липня я забрав відрядження і витяг з наказу. Сказав вдома. Валя взяла мене за руку, відвела до двох гінкго, які посадила на мій день народження минулого року і сказала: "Я все розумію, що ти думаєш що все небезпечно, але якщо раптом що, мені ж навіть труп не віддадуть…". Це мене переконало. 3 липня я подав заяву о 17.05. 4 липня ми розписались. Все вийшло зворушливо. Я навіть ледь не сплакнув…", - поділився військовий.

Весілля Валентини Хамайко

Нагадаємо, нещодавно Валентина Хамайко ділилася казковими світлинами з весілля та розповідала, кого запросила та як обирала сукню.

Читайте також: