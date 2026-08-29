Чоловік Валентини Хамайко назвав точну дату, коли українці знову літатимуть з аеропорту Бориспіль

Валентина Хамайко з чоловіком

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Чоловік телеведучої Валентини Хамайко, військовослужбовець і бізнесмен Андрій Оністрат спрогнозував, коли українці знову зможуть скористатися рейсами з аеропорту Бориспіль.

Під час інтерв’ю чоловіку поставили запитання про майбутнє цивільної авіації в Україні. Військовий не став довго розмірковувати над відповіддю. Він одразу назвав конкретний термін. На його думку, чекати залишилося чотири роки. Водночас детально пояснювати, чому він переконаний саме в такому прогнозі, Оністрат не став.

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«Через чотири роки українці зможуть літати з Борисполя», — заявив чоловік Валентини Хамайко під час розмови в проєкті «55 на 5».

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Валентина Хамайко з чоловіком / © instagram.com/valentinakhamaiko

Андрій Оністрат має власний досвід служби та безпосередньо знає, якою ціною Україна виборює своє майбутнє. До лав захисників він долучився через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Спершу військовий служив у Центрі спеціальних операцій «Альфа», а згодом продовжив службу в Сухопутних військах. З часом він також отримав офіцерське звання.

Раніше Оністрат уже висловлювався про те, що, на його переконання, може стати важливою умовою завершення війни. Зокрема, військовий пов’язував це з питанням мови.

«Я завжди кажу: війна закінчиться, коли ви перестанете розмовляти російською мовою. Серйозно, чесно. Як тільки ви перестанете думати російською мовою, війна відразу закінчиться. Вони думають, що я божевільний», — ділився своєю думкою захисник.

Андрій Оністрат з сином

Андрій Оністрат пережив особисту трагедію під час повномасштабної війни. Разом із ним Україну захищав його син Остап. У 2023 році 21-річний військовий загинув у районі Вугледара на Донеччині. Згодом Оністрат відверто розповідав, що після втрати сина звинувачував себе в трагедії, зокрема через те, що не погодився на переведення юнака до спецпідрозділу Kraken ГУР.

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А вже в липні цього року чоловік Валентини Хамайко повідомив про рішення залишити військову службу. За словами Оністрата, він подав рапорт на звільнення після спроби перевести його на іншу посаду, яку сам військовий іронічно назвав роботою «головного паперовода».

Нагадаємо, нещодавно Валентина Хамайко показала доньку-красуню від Оністрата і здивувала її значними досягненнями.

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