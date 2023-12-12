Чоловік важкохворої Катерини Тишкевич розповів про поліпшення стану дружини: "Її вивели зі сну"

Чоловік акторки Катерини Тишкевич – актор Валентин Томусяк – поділився гарними новинами від лікарів про стан здоров'я його дружини.

Акторка, яка наразі у тяжкому стані перебуває в реанімації, потроху починає відновлюватися. Однак, це лише початок складного та довгого шляху. Про це повідомив чоловік знаменитості у своєму фотоблогу.

"Вийшли лікарі і сказали, що сьогодні (11 грудня – прим. ред.) нарешті прослідковується позитивна динаміка. Вони знайшли хоч якусь опору. Стан Каті все ще важкий. Шлях ще довгий. Але слава Богу, позитивна динаміка є", - зазначив чоловік важкохворої акторки.

Чоловік Катерини Тишкевич / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Зокрема, Катерину вивели із медикаментозного сну. Вона почала дихати самостійно. Для полегшення процесу їй одягли кисневу маску.

"Зараз її вивели зі сну, аби подивитися, як вона може дихати самостійно. Вона почала дихати й нарешті їй прибрали трубку з рота й одягли кисневу маску", - додав Валентин.

Попри такі покращення у фізичному стані акторки, її емоційно-психологічний стан залишається доволі тяжким.

Чоловік Катерини Ташкевич розповів про стан дружини / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Нагадаємо, акторка Катерина Ташкевич понад тиждень перебуває у тяжкому стані в реанімації. Після тривалих скарг на часті головні болі у неї виявили сепсис. Поруч завжди перебуває її чоловік. Саме він показав перші кадри з реанімації й розповів, як підтримати його дружину.

Читайте також: