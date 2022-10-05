Чоловік вбитої Галини Гатчінс та Болдвін досягли мирної згоди: чим закінчилася справа проти актора

Справа проти Алека Болдвіна, який під час знімань фільму "Іржа" випадково застрелив операторку Галину Гатчинс, буде закрита. Родина загиблої досягла мирної згоди з актором.

Чоловік операторки-українки Галини Гатчінс, яка загинула на зніманнях фільму "Іржа", та голлівудський актор Алек Болдвін досягли мирної згоди.

Як повідомив адвокат актора, Метью Гатчінс став виконавчим продюсером стрічки і отримає частину прибутку від прокату. Знімання фільму продовжать 2023 року.

Тим часом справа проти знаменитості, яку в лютому подав до суду чоловік Галини, буде закрита.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

"Знімання "Іржі", виконавчим продюсером яких я тепер буду, відновляться у січні 2023 року. Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях або приписуванні провини (продюсерам або містеру Болдвіну). Усі ми вважаємо, що смерть Галини стала жахливим нещасним випадком. Я вдячний, що продюсери та розважальна спільнота зібралися разом, щоб віддати данину останній роботі Галини", — сказав Гатчінс у заяві, пише CNN.

Галина Гатчінс з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mhutchins777

Нагадаємо, 21 жовтня минулого року голлівудський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза. Зі свого боку, Болдвін заявив, що він направив пістолет на Гатчінс за вказівкою, але зброя вистрелила без натискання на курок.

Тим часом сім'я операторки-українки Галини Гатчінс подала до суду на Алека Болдвіна.

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