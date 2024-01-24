Чоловік відомої блогерки засвітився на відпочинку на Мальдівах: він виїхав до Польщі як волонтер

Довкола відомої української блогерки-мільйонниці Тані Пренткович розгорівся гучний скандал у Мережі.

Річ у тім, що інфлюенсерка нині відпочиває на Мальдівах. Однак разом із нею неочікувано запримітили її чоловіка, блогера Андрія Гонковського. У Tik Tok опублікували відповідні кадри, на яких можна розгледіти Пренткович та її коханого.

Таня Пренткевич із чоловіком на Мальдівах

У Мережі користувачі неабияк обурені, адже Гонковський виїхав під час війни з України як волонтер. Чоловік Пренткович нібито мав у Польщі провести благодійний захід.

Я вважаю, що їхати на відпочинок і прикриватися волонтерством як мінімум несправедливо до тих, хто захищає нас і в дощ, і в холод, і в смерть….

Давно від Тані відписалася! Людина з дивними цінностями…Плакати над сумкою під час війни…

Це плювок в обличчя волонтерам, військовим і простим українцям, які віддають останнє!

Від блогерки та її чоловіка вимагають пояснень. Тим часом Таня та Андрій нічого не коментують, окрім того, вони обмежили можливість залишати їм коментарі в соцмережах.

Таня Пренткевич із чоловіком

Нагадаємо, нещодавно співачку Злату Огнєвіч розкритикували за відпочинок в Таїланді під час війни. Виконавиця відповіла хейтерам і пояснила, чому має право на відпустку.

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