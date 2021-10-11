Чоловік відомої російської співачки потрапив у моторошну ДТП – він в реанімації

Коханий Анни Плетньової їхав на мотоциклі.
Чоловік солістки відомого російського гурту "Вінтаж" Анни Плетньової, бізнесмен Кирило Сиров потрапив у моторошну ДТП.
Як повідомляє Telegram-канал Super, Сиров їхав на своєму мотоциклі. Що саме сталося на дорозі – невідомо. Чоловіка одразу забрала швидка, він перебуває у реанімації.
Сумну новину Плетньова дізналася, коли давала концерт. Після його завершення артистка одразу поїхала до лікарні. Пізніше у сторіз своєї сторінки в Instagram Анна звернулася до прихильників і перепросила за те, що не вийшла до них на біс. Вона не сказала, що причиною тому стала аварія за участю її чоловіка, проте зазначила:
"Вибачте, що я не вийшла. Я знаю, що ви чекали на мене. Просто перед концертом я дізналася сумні новини про мою родину і в мене не було жодної можливості після побути з вами", - сказала Плетньова.
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