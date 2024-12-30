Чоловік відомої української акторки під час війни живе у Польщі: чому він не повертається

Грешнова зізналася, чи використовував він незаконні методи перетину кордону.
Відома українська акторка Любава Грешнова, яка раніше розповідала про кризи у шлюбі, зізналася, де її чоловік Михайло Пшеничний.
За словами Любави, її коханий зараз не в Україні. Під час війни він оселився у Польщі та звідти постійно гастролює по світу з просуванням української культури. Акторка зізнається, що Михайло не повертається до України не через страх мобілізації, а тому, що тут він не затребуваний в професії.
"Мій чоловік у Польщі. В Україну він не приїжджає, тому що в нього не було потреби і пропозицій. Там у нього є робота, бо він займається просуванням українськомовної вистави та культури", - поділилася Грешнова в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Артистка стверджує, що Пшеничний виїздив за кордон в рамках закону. І тепер віднайшов своє нове покликання – розповідати про Україну на увесь світ за допомогою вистав. І додала, що на схожі події є величезний попит.
"Він не мовчав, не перепливав Тису, не порушував закон. Він живе відрите та абсолютно чесне життя. Ми пробиваємо мову і культуру. Наприклад в Ізраїлі нам дуже довго говорили, що до нас ніхто не прийде. Але в нас були повні зали, просто аншлаги в шести містах. Це вперше українськомовна вистава була зіграна на сцені Ізраїлю", - зазначила акторка.
Нагадаємо, нещодавно 22-річний син Катерини Осадчої повернувся до України із навчання у США. Щаслива родина зібралася уся разом на особливе свято.
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