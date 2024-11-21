Чоловік відомої української акторки під час війни живе в Польщі: як він виїхав за кордон

Сама ж артистка наразі здебільшого перебуває в Україні.

Українська акторка Тетяна Малкова, яка раніше розповіла про домагання від Володимира Талашка, зізналась, що вони з чоловіком, режисером Дмитром Малковим, наразі живуть на дві країни.

Артистка здебільшого перебуває в Києві, де знімається у кіно, а от її обранець – у Польщі. Як розповіла Малкова в інтерв'ю Аліні Доротюк, вони з коханим виїхали до Варшави ще на третій тиждень повномасштабного вторгнення.

"Останнім часом я живу в Києві, а він — ні. Він у Польщі. Через три тижні після початку повномасштабного вторгнення ми переїхали до Варшави", - поділилася артистка.

Тетяна Малкова з чоловіком Дмитром / Фото: instagram.com/tannita_malkova

Тетяна Малкова одразу ж пояснила, що її чоловік перетнув кордон цілком законно. Він є багатодітним батьком. Зокрема, у подружжя є спільні син та донька, а також у Дмитра є дитина від попередніх стосунків.

"На ньому троє дітей, тому він як батько трьох дітей виїхав законним способом", - запевнила акторка.

Артистка також поділилася, що хоч обранець і перебуває за кордоном, однак про Україну не забуває. Він вже встиг зняти фільм, в якому показував закордонній аудиторії, на які злочини здатні окупанти.

Нагадаємо, нещодавно акторка Міла Сивацька разом із чоловіком виїхала з Києва жити до Барселони. Артистка поділилася, чому вони прийняли таке рішення.

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