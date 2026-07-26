Чоловік Віталіни Біблів уперше за тривалий час показав спільне фото й публічно звернувся до акторки

Віталіна Біблів / © instagram.com/vitalinabibliv

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Українська акторка Віталіна Біблів, яка ретельно оберігає особисте життя від сторонніх очей, з’явилася на рідкісному фото з чоловіком.

Так, цього разу спільне фото опублікувала не сама знаменитість, а її чоловік Володимир Садовничий. На світлині подружжя ніжно обіймається на тлі мальовничої природи просто неба та усміхається.

Обранець Віталіни також вирішив пролити світло на їхнє кохання й у дописі в Instagram висловив щирі почуття до Біблів. Зокрема, написав про вдячність їй за опору та постійну підтримку.

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Віталіна Біблів з чоловіком / © instagram.com/vitalinabibliv

«Є люди, які не йдуть, коли стає важко. Вони просто залишаються поруч. Дякую тобі за те, що ти поруч зі мною. За підтримку, турботу, розуміння і силу, яку ти даруєш мені щодня. Це безцінно», — звернувся чоловік до акторки.

Нагадаємо, про заміжжя Віталіни Біблів стало відомо навесні 2025 року. Тоді акторка вперше підтвердила, що таємно вийшла заміж. Її обранцем став Володимир Садовничий, який працює в кіноіндустрії та займається фотографією. Відтоді подружжя лише зрідка ділиться подробицями особистого життя та майже не показується разом у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала історію кохання співачки Наталії Могилевської з її чоловіком Валентином і як вони вдочерили двох дітей під час війни.

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