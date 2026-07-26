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Чоловік Віталіни Біблів уперше за тривалий час показав спільне фото й публічно звернувся до акторки
Пара тримає особисте життя за сімома замками та лише зрідка ділиться таким контентом.
Українська акторка Віталіна Біблів, яка ретельно оберігає особисте життя від сторонніх очей, з’явилася на рідкісному фото з чоловіком.
Так, цього разу спільне фото опублікувала не сама знаменитість, а її чоловік Володимир Садовничий. На світлині подружжя ніжно обіймається на тлі мальовничої природи просто неба та усміхається.
Обранець Віталіни також вирішив пролити світло на їхнє кохання й у дописі в Instagram висловив щирі почуття до Біблів. Зокрема, написав про вдячність їй за опору та постійну підтримку.
«Є люди, які не йдуть, коли стає важко. Вони просто залишаються поруч. Дякую тобі за те, що ти поруч зі мною. За підтримку, турботу, розуміння і силу, яку ти даруєш мені щодня. Це безцінно», — звернувся чоловік до акторки.
Нагадаємо, про заміжжя Віталіни Біблів стало відомо навесні 2025 року. Тоді акторка вперше підтвердила, що таємно вийшла заміж. Її обранцем став Володимир Садовничий, який працює в кіноіндустрії та займається фотографією. Відтоді подружжя лише зрідка ділиться подробицями особистого життя та майже не показується разом у соцмережах.
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала історію кохання співачки Наталії Могилевської з її чоловіком Валентином і як вони вдочерили двох дітей під час війни.