Чоловік Віталіни Біблів замилував їхнім рідкісним фото і ніжно привітав акторку з важливим святом

Віталіна Біблів

Відома українська акторка Віталіна Біблів 15 жовтня святкує день народження.

Ба більше, цьогоріч у знаменитості ще й ювілей. Артистці виповнюється 45 років. Одним із перших акторку привітав її коханий чоловік Володимир Садовничий. Він опублікував романтичне селфі з Віталіною Біблів. На знімку акторка мило усміхалась та трималась за плече обранця, поки той робив фото.

Володимир Садовничий звернувся до артистки та зазначив, що вона – його "Ангел-охоронець". Він побажав коханій, нехай і її оберігає їхня любов.

"З днем народження, мій Ангел-охоронець. Хай тебе оберігає любов і світло", - звернувся до дружини чоловік.

Віталіна Біблів із чоловіком

Зазначимо, Віталіна Біблів розсекретила стосунки навесні 2025 року. Ба більше, тоді ж з'ясувалось, що акторка вже заміжня. Знаменитість зіграла таємне весілля з обранцем. Чоловіком артистки став Володимир Садовничий, який працює в кіноіндустрії та займається фотографією.

