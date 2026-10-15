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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Чоловік Віталіни Біблів замилував їхнім рідкісним романтичним фото і публічно звернувся до акторки

Подружжя влаштувало милий фотосет в Умані.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Віталіна Біблів

Віталіна Біблів

Чоловік відомої української акторки Віталіни Біблів — Володимир — замилував їхнім рідкісним романтичним фото.

Коханий артистки опублікував спільний допис в Instagram. Зокрема, він показав їхнє фото, яке й не так часто можна побачити в Мережі. Кадр був зроблений у парку «Софіївка», що в Умані. Вони позували на тлі фонтана. Усміхнене подружжя мило позувало тепер об’єктивом фотокамери та дарувало одне одному обійми.

До слова, чоловік Віталіни Біблів не просто так поділився їхнім спільним фото, а з нагоди особливого свята. Річ у тім, що Віталіна Біблів 15 жовтня святкує день народження. Знаменитості виповнюється 46 років. Тож, коханий публічно привітав її.

«З днем народження, Віталінко! Як же добре, що ти є в моєму житті! Будь щаслива!» — звернувся до акторки її чоловік.

Віталіна Біблів із чоловіком / © instagram.com/vitalinabibliv

Віталіна Біблів із чоловіком / © instagram.com/vitalinabibliv

Зазначимо, Віталіна Біблів ретельно приховує особисте життя. Проте деякі подробиці все ж таки вдається дізнатися. Акторка заміжня за Володимиром Садовничим, який працює в кіноіндустрії та займається фотографією. Про шлюб артистка вперше розповіла навесні 2025 року. Скільки саме вони перебувають в стосунках — невідомо.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут несподівано показала свого чоловіка. Знаменитість також пригадала їхню романтику в Києві.

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