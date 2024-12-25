Чоловік-військовий Наталки Денисенко переніс складну операцію: "Лікар зробив неймовірне"

Українська акторка Наталка Денисенко вийшла на зв'язок і змусила прихильників неабияк хвилюватися.

Так, наразі артистка разом із сім'єю перебуває в Ужгороді, про що вона повідомила в Instagram-stories. Як виявилося, чоловік-військовий знаменитості, актор Андрій Федінчик, переніс складну операцію. За словами Наталки Денисенко, лікар зробив щось просто неймовірне.

"Ми приїхали до Ужгорода, а саме до клініки Антона Антоновича. Саме тут моєму чоловікові зробили дуже-дуже складну операцію. Тому декілька днів ми тут. Антон Антонович (лікар) зробив просто неймовірне. Розповім вам подробиці трішечки пізніше", - поділилася знаменитість.

Наталка Денисенко в Ужгороді / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

У подробиці Наталка Денисенко вдаватися не стала. Артистка лиш поділилася, що операція була дійсно складною, і наразі вони декілька днів ще проведуть в Ужгороді. Після консультації з медиком акторка пообіцяла розповісти, що сталося та чому її чоловікові знадобилася операція. До слова, лікар, який робив Андрієві Федінчику хірургічне втручання, спеціалізується на нейрохірургії та онкології.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко поділилася, що купуватиме квартиру в Києві. Також знаменитість продемонструвала, який вигляд матиме оселя.

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