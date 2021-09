Чоловік Юлії Саніної показав рідкісні фото з їхнього весілля

Подружжя святкує 10-річчя шлюбу.

Зіркове подружжя фронтвумен та басиста і продюсера гурту The Hardkiss Юлія Саніна і Вал Бебко святкують річницю шлюбу.

Так, 10 років тому, 4 вересня пара пішла під вінець. З цієї нагоди обранець співачки показав рідкісні архівні світлини з їхнього весілля. У фотоблогу музикант розмістив серію знімків з важливого дня.

"10 років нашій сім’ї! Юлько, люблю тебя to the moon and back", – написав режисер.

Зі свого боку, Саніна також опублікувала допис у своєму Instagram та ніжно звернулася до обранця.

"10 років тому ми стояли з тобою на вінчанні в церкві і зовсім не уявляли, яка подорож на нас чекає! 10 років тому ми чекали благословення згори і сподівалися, що це допоможе нам зберегти одне одного в світі, де все стало таким швидкоплинним. Я дуже тебе кохаю! І нам вистачить мудрості і сил зберегти це ще надовго", – поділилася зірка.

У коментарях фанати та колеги привітали закоханих з річницею та побажали зберегти своє кохання попри все.

Бережіть свою талановиту, красиву сім'ю! Натхнення вам обом в цьому!

10 років – це круто! Продовжуйте у тому ж дусі

Чудові

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна замилувала ніжним фотосетом з чоловіком та сином і розсекретила, що любить. Артистка поділилася дрібницями, які роблять її щасливою.

