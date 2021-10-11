Чоловік Юлії Саніної показав її кумедне фото та привітав з днем народження

Артистці виповнився 31 рік.
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна сьогодні, 11 жовтня, святкує день народження.
Співачці виповнюється 31 рік. З цієї нагоди чоловік артистки, креативний продюсер The Hardkiss Валерій Бебко привітав кохану зі святом. На сторінці в Instagram він поділився кумедним фото Саніної.
На фотографії Юля зображена разом з їхнім з Валом сином. Зіркова мама і хлопчик смішно гримасують.
"З днем народження, кохана моя. З кожним роком кохаю все сильніше", - лаконічно підписав зображення Бебко.
Шанувальники знаменитого подружжя долучилися до привітань і зазначили, що Валу і Юлі дуже пощастило одне з одним.
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