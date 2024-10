Чоловік Юлії Саніної вийшов на зв'язок і розсекретив, де насправді перебуває

Чоловік фронтвумен The Hardkiss Юлії Саніної - Валерій Бебко – вперше за тривалий час вийшов на зв'язок і розсекретив, в якій країні наразі перебуває.

Так, з початком повномасштабної війни в Україні Вал уникає публічності та майже нічого не публікує у фотоблогу. Однак цього разу обранець виконавиці зробив виняток. Зокрема, Бебко опублікував серію світлин. Фото були зроблені на тлі музичних інструментів, коли колектив The Hardkiss, ймовірно, готувався до концерту.

Чоловік Юлії Саніної - Вал Бебко / Фото: instagram.com/val_bebko

Окрім того, на деяких знімках Вал засвітив архітектуру міста, де перебуває. На одному фото було видно будівлю Orpheum Theatre. Це театр, що розташований у Лос-Анджелесі.

Чоловік Юлії Саніної в США / Фото: instagram.com/val_bebko

Тож, Юлія Саніна разом з чоловіком і, ймовірно, рештою учасниками The Hardkiss перебуває в США. До слова, наразі в колективу гастролі містами Америки. Гурт ще має відіграти концерти в Чикаго та Нью-Йорку, після чого вирушає до Канади.

Юлія Саніна / Фото: instagram.com/val_bebko

Зазначимо, довкола гурту The Hardkiss під час війни розгорався й не один скандал. Подейкують, що чоловічий склад колективу перебуває за кордоном. Це нібито підтверджує те, що The Hardkiss не дає концерти в Україні, а виступає лише Юлія Саніна з сольною програмою. Тим часом за кордоном колектив грає в повному складі. The Hardkiss від коментарів утримується. Тим часом Юлія Саніна лиш зазначала, що почала сольний проєкт лише тому, що відчула, що зливається з гуртом, тож наважилася на експеримент.

