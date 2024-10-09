Чоловік Юлії Саніної вийшов на зв'язок і розсекретив, де насправді перебуває

Обранець виконавиці засвітився за кордоном.
Чоловік фронтвумен The Hardkiss Юлії Саніної - Валерій Бебко – вперше за тривалий час вийшов на зв'язок і розсекретив, в якій країні наразі перебуває.
Так, з початком повномасштабної війни в Україні Вал уникає публічності та майже нічого не публікує у фотоблогу. Однак цього разу обранець виконавиці зробив виняток. Зокрема, Бебко опублікував серію світлин. Фото були зроблені на тлі музичних інструментів, коли колектив The Hardkiss, ймовірно, готувався до концерту.
Окрім того, на деяких знімках Вал засвітив архітектуру міста, де перебуває. На одному фото було видно будівлю Orpheum Theatre. Це театр, що розташований у Лос-Анджелесі.
Тож, Юлія Саніна разом з чоловіком і, ймовірно, рештою учасниками The Hardkiss перебуває в США. До слова, наразі в колективу гастролі містами Америки. Гурт ще має відіграти концерти в Чикаго та Нью-Йорку, після чого вирушає до Канади.
Зазначимо, довкола гурту The Hardkiss під час війни розгорався й не один скандал. Подейкують, що чоловічий склад колективу перебуває за кордоном. Це нібито підтверджує те, що The Hardkiss не дає концерти в Україні, а виступає лише Юлія Саніна з сольною програмою. Тим часом за кордоном колектив грає в повному складі. The Hardkiss від коментарів утримується. Тим часом Юлія Саніна лиш зазначала, що почала сольний проєкт лише тому, що відчула, що зливається з гуртом, тож наважилася на експеримент.
Читайте також:
- Удівець Ніни Матвієнко вперше назвав причину їхнього розриву і зізнався у зраді
- Тарас Цимбалюк заступився за Лесю Нікітюк, яку жорстко розкритикували в Мережі за роман з військовим
- Скандал з P. Diddy: на інших відомих зірок подають до суду за причетність до злочинів