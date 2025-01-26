Чоловік загиблої в ДТП Анни Жук вперше після її смерті вийшов на зв'язок: "Скоро побачимося"

Саме Володимир був за кермом під час інциденту.
Чоловік блогерки Анни Жук після загибелі коханої у моторошній ДТП вийшов на зв'язок.
Володимир, який під час інциденту був за кермом і врізався у вантажівку, тривалий час у шоковому стані й травмами перебував під наглядом лікарів. Через декілька днів у своєму фотоблогу він поділився своїми переживаннями й глибоким розпачем. Удівець присвятив загиблій дружині допис і звернувся до неї. Володимир говорить, що досі відмовляється вірити у втрату найдорожчої людини та у разі можливості повернувся б у минуле та виправив ситуацію.
"Скоро побачимося, моя кохана людина. Аж не віриться, що це правда. Якби можна було перемотати час і все змінити, але, на жаль, це неможливо. Кохаю назавжди! Царство небесне, кохана", - написав чоловік Анни Жук.
Нагадаємо, днями на трасі Харків-Київ сталася моторошна ДТП. Внаслідок неї загинула блогерка Анна Жук. За кермом був її чоловік Володимир, який пішов на обгін і врізався у вантажівку на узбіччі. Мати трьох дітей загинула одразу на місці. На задньому сидінні також був один з її синів від попереднього шлюбу. За станом здоров'я хлопчика наглядають лікарі.
Раніше редакція сайту ТСН.ua розповідала усі подробиці про родину Анни Жук і як вона відгукувалася про молодшого від неї на 14 років чоловіка в останніх інтерв'ю – читайте за посиланням.
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