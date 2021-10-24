Чоловік застреленої Галини Гатчінс розчулив знімками з коханою та їхнім сином

Метью не може оговтатися від горя.

Чоловік операторки-українки Галини Гатчінс, у яку на знімальному майданчику випадково вистрелив актор Алек Болдвін, не може повірити, що його коханої більше немає.

Метью переглянув спільні світлини з покійною дружиною та деякі опублікував на своїй сторінці в Instagram. На знімках пара постала зі своїм 9-річним сином Андросом.

Галина Гатчінс з чоловіком та сином / instagram.com/mhutchins777

Галина Гатчінс з чоловіком та сином / instagram.com/mhutchins777

"Ми сумуємо за тобою, Галино", – написав Гатчінс.

Галина Гатчінс з сином / instagram.com/mhutchins777

Підписники вдівця висловили свої співчуття у коментарях.

Ця публікація дуже красива і говорить сама за себе. Вона була такою розумною, талановитою, доброю, впевненою в собі і неймовірно сміливою. Я досі дуже приголомшений, втратив дар мови, і нескінченно шкодую про вашу втрату. Будь ласка, знайте, що мої думки з вами

Нехай її дорогоцінна пам’ять стане для вас благословенням

Мені дуже шкода. Нехай її пам'ять буде благословенням.

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Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, під час знімань фільму "Іржа" на ранчо Bonanza Creek Ranch у Санта-Фе актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс з реквізитної зброї.

Внаслідок інциденту також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували із пораненням у плече, однак незабаром виписали з лікарні.

Про те, що зброя заряджена бойовим патроном, Болдвін не мав і гадки. Реквізит йому до рук потрапив від асистента режисера. Той був переконаний, що пістолет безпечний. Утім, ще до асистента його мав перевірити фахівець зі зброї. Обставини події розслідують правоохоронці, жодних звинувачень поки пред'явлено не було.

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