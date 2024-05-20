Чоловік зірки "Беверлі-Гіллз" Спеллінг без офіційного розлучення закрутив новий роман і показав коханку

Чоловік зірки серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Торі Спеллінг закрутив новий роман та вперше показав свою коханку.

Про зміни в особистому житті канадійський актор Дін МакДермотт повідомив у своєму Instagram. Артист опублікував декілька фото з жінкою, на ім'я Ліліан. Актор був зображений в офіційному костюмі, а його обраниця в сукні, що прилягає до тіла. На одному зі знімків коханка МакДермотта ніжно цілувала його в щічку.

Дін МакДермотт із коханкою / Фото: instagram.com/imdeanmcdermott

"Іноді вам просто потрібно вдягнути найкращі лахи та відвести свою дівчину до Чарівного замку. Бо вона - чарівниця! Моє кохання", - підписав знімки з коханкою актор.

Дін МакДермотт із коханкою / Фото: instagram.com/imdeanmcdermott

Що цікаво, Дін МакДермотт досі не розлучився з дружиною Торі Спеллінг. Подружжя прожило в шлюбі 18 років, але в червні минулого року повідомили про розрив. Однак МакДермотт тоді швидко передумав розлучатися. Та вже незабаром стало відомо, що подружжя таки не разом. Вони досі офіційно одружені, а на розлучення подали лише наприкінці березня цього року. Також достеменно невідомо, що саме стало причиною розриву пари та чи була до цього причетна нова обраниця МакДермотта, адже він не повідомляв, коли саме почалися їхні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно українську співачку Jerry Heil запідозрили у новому романі. Фани припустили, що на "Євробаченні-2024" в неї зав'язалися романтичні стосунки зі шведським співаком Маркусом. Артистка вже відреагувала на чутки в Мережі довкола її особистого життя.

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