Чоловік акторки Буйновської приєднався до лав ЗСУ: зірка розплакалася і розкрила подробиці

Юлія Буйновська та Єгор Козлов / © instagram.com/yehor_kozlov

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Українська акторка Юлія Буйновська, яка раніше розповідала про складнощі в шлюбі, вперше розповіла, що її чоловік, актор Єгор Козлов, нині служить у лавах Збройних сил України.

Раніше подружжя не афішувало цю новину в соцмережах. За словами Юлії, чоловіка мобілізували після того, як йому скасували бронювання. Це сталося несподівано, коли Єгор повертався додому. Нині він уже два місяці перебуває на службі. Акторка зізналася, що дуже важко переживає розлуку з коханим.

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"Я дуже боялася цього. Правда, дуже сильно боялася. У нього своя думка з цього приводу, у мене своя. Всі розуміли, просто чекали свого часу. Мені не хотілося цього", — емоційно розповіла Буйновська в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Юлія Буйновська та Єгор Козлов / © instagram.com/yehor_kozlov

Акторка не приховувала сліз, коли говорила про рішення чоловіка. Вона наголосила, що пишається ним і розуміє важливість його внеску в наближення перемоги. Водночас Юлія зізналася, що найбільше зараз хоче, аби коханий був поруч із нею.

"Він дуже розумний. Такі люди мають бути. Якби ми не працювали, фінансово не допомагали, є ще інша допомога, і вона принесе перемогу ближче. Правда, йому кажуть, хочуть, щоб він і там був, і там. Я розумію, що такі люди справді мають бути. Він дуже розумний. Все буде добре. Я просто хочу, щоб він був поруч, і все", — поділилася акторка.

Юлія Буйновська та Єгор Козлов / © instagram.com/yehor_kozlov

Особливо непростою для подружжя стала вимушена розлука після шести з половиною років, які вони практично щодня проводили разом. Юлія пригадала, що спочатку намагалася регулярно навідувати чоловіка в розподільчому центрі, навіть привозила йому домашню випічку та різні речі для комфорту. Утім, Єгор пояснював дружині, що в польових умовах такі турботи не завжди доречні.

Юлія Буйновська та Єгор Козлов / © instagram.com/yehor_kozlov

Також акторка розповіла, що чоловік дуже сумує за їхніми двома собаками породи коргі. За словами Юлії, Єгор особливо переживає через те, що навіть не встиг попрощатися з домашніми улюбленицями. Тепер вона мріє про зустріч коханого з чотирилапими членами родини.

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Нагадаємо, раніше Юлія Буйновська розповіла про боротьбу за життя тата-військового.

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