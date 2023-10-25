Чоловік зрадниці Регіни Тодоренко б'є її і підсів на кокаїн – ЗМІ

Рідні скандальної артистки приголомшили подробицями про її особисте життя.

Ведуча-зрадниця, уродженка Одеси Регіна Тодоренко, яка залишилася жити і працювати в РФ після повномасштабного вторгнення до України, зараз переживає кризу в особистому житті.

Як відомо, артистка заміжня за російським співаком, ексучасником гурту SMASH Владом Топаловим. Як поділилося джерело, наближене до пари, останнім часом вони дуже багато сваряться.

Зокрема, сварки виникають через відсутність грошей. Оскільки на чоловіка та двох неповнолітніх дітей заробляє лише Тодоренко, адже у Топалова немає проєктів.

Регіна Тодоренко з Владом Топаловим і їхнім сином / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Близькі до подружжя Тодоренко і Топалова розповіли Oboz.ua, що на тлі кризи Топалов повернувся до наркотиків і зараз приймає кокаїн. Раніше, ще на початку 2000-х Топалов мав проблеми з наркотичними речовинами. Як він сам раніше зізнавався, його залежність вплинула на розпад гурту SMASH.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Подейкують, що артист і родини не хотів. На тому, щоб син одумався, наполягав його батько. До речі, чоловік родом з Харкова, але багато років тому переїхав до Росії, де збудував кар'єру продюсера і займався гуртом SMASH.

Батько обіцяв Топалову чималу спадщину, втім зараз погрожує залишити його без нічого. А в усіх бідах Влада його батько звинувачує Тодоренко.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Також джерело з оточення Топалова і Тодоренко розповіло, що артист навіть підіймає руку на дружину.

До речі, 19 жовтня подружжя відсвяткувало п'яту річницю шлюбу. Тодоренко присвятила цій даті окремий пост в Instagram, який, до речі, в Росії заборонений. У ньому зрадниця зазначила, що дуже пишається чоловіком, у якого "тернистий і непростий шлях".

Зазначимо, що в 2020 році Регіна Тодоренко вирізнилася заявою, що жертви домашнього насильства самі винні у тому, що чоловіки їх б'ють. Мовляв, вони самі провокують чоловіків і "нічого не зробили, щоби їх не били".

Нагадаємо, місяць тому зрадниця Регіна Тодоренко публічно розхвалила російські міста у шоу, яке РФ вкрала в України.

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