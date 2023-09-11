Чоловіка Анни Трінчер Волошина заарештували поліцейські: він опинився за ґратами

Чоловіка української співачки Анни Трінчер – блогера Олександра Волошина – заарештували поліцейські.

Про це сам Олександр повідомив в Instagram-stories, чим неабияк налякав своїх прихильників. Блогер показався за ґратами, а біля нього були поліцейські.

Чоловіку Анни дали телефон, аби він зателефонував адвокатові. Більше подробиць Волошин не став розповідати, лише натякнув, що в нього виникли проблеми через те, що він хотів допомогти людям.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Дали телефон на 15 хвилин, щоб зателефонувати адвокатам. Ніколи не думав, що в мене будуть проблеми через те, що я хочу допомогти людям…", - поділився блогер.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Наразі на Волошина чекає допит. Блогер зазначив, якщо його протягом доби відпустять додому, то він обов'язково все розповість.

"Зараз має бути допит. Якщо випустять сьогодні, то все поясню", - зазначив Олександр.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер відверто розповідала про захворювання свого обранця. Олександр Волошин звертався за допомогою до психіатра, і фахівець вже поставив йому діагноз.

Читайте також: