Чоловіка Бейонсе Jay-Z звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчини на вечірці скандального P. Diddy

Чоловіка відомої американської співачки Бейонсе – репера Jay-Z – звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчини.

Як пише видання People, ймовірна жертва подала цивільний позов до суду. Спочатку у жовтні жінка в заяві стверджувала, що лише скандальний репер P. Diddy вчинив над нею сексуальне насильство, однак вже 8 грудня вона змінила свої показання, звинувативши й Jay-Z.

Злочин нібито стався 2000 року на вечірці після церемонії MTV Video Music Awards. Жінка, яка побажала залишитися анонімною, стверджує, що намагалася потрапити на захід у віці 13 років. До неї під'їхав один із лімузинів, водій якого повідомив, що він працює на P. Diddy і вона саме те, "що треба реперові". Дівчину запросили на вечірку, де її нібито напоїли наркотиками.

Jay-Z / Фото: Associated Press

Позивачка стверджує, що спочатку її зґвалтував Jay-Z, а потім P. Diddy. За словами ймовірної потерпілої, обидва репери були в кімнаті та по черзі спостерігали. Також жінка стверджує, що в була присутня ще одна знаменитість, імені якої вона не називає. Ймовірна потерпіла просить виплатити їй моральної шкоди.

Репер Jay-Z вже прокоментував серйозні звинувачення. Знаменитість заперечує, що вчинив щось подібне. За його словами, він би ніколи не дозволив собі скривдити дітей. Окрім того, репер переконаний, що це шантаж, аби виманити з нього гроші. Мовляв, злочин, який приписують йому, занадто серйозний, який вимагає кримінального позову, а ймовірна потерпіла подала ж цивільний.

Jay-Z / Фото: Associated Press

Скандальний P. Diddy, який зараз перебуває за ґратами, теж заперечує всі звинувачення. Він стверджує, що ніколи не вчиняв тих жахливих злочинів і переконаний, що правосуддя буде на його боці.

Нагадаємо, у вересні розгорівся серйозний скандал довкола американського репера P. Diddy. Проти нього подали понад 120 позовів, в яких його звинувачували в насильстві, сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та торгівлі людьми. Врешті, репера арештували без права вийти під заставу. Наразі ведеться слідство. Раніше редакція сайту ТСН.ua детально писала про скандал довкола P. Diddy.

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