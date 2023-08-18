Чоловіка Брітні Спірс з укусами на руках заскочили на вулиці: зірка била, кусала і зраджувала коханому

На тлі чуток про розлучення попспівачки Брітні Спірс з фітнес-інструктором Семом Асгарі у Мережі з'являються нові подробиці їх шлюбного життя.

Виявляється, у стосунках Сема та Брітні все було далеко не так гладко, який мало вигляд у соцмережі. Портал TMZ пише, Асгарі був просто жертвою аб'юзивної поведінки Спірс. Співачка регулярно кидалася на чоловіка з кулаками, кусала його. До речі, про це свідчать фото, де Сем зображений зі слідами від укусів на руках. Також Асгарі розповідав, що якось вночі Спірс поставила йому синець під оком.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Окрім того, у Брітні манія переслідування – вона боялася, щоб її знову не запроторили під опіку. Через це вона завжди тримає ножі біля себе. Не стала винятком й подружня спальня, де артистка також тримала ніж. Асгарі боявся, що якось дружина може взяти ножа і посеред ночі застосувати холодну зброю проти нього.

Але й це все не стало для Сема причиною розірвати шлюб зі співачкою. Як повідомляє таблоїд TMZ, останньою краплею для фітнес-тренера стала зрада Брітні з прислугою. Мовляв, у співачки просто зашкалює сексуальний потяг до всіх підряд. І поки чоловіка не було вдома, вона йому зрадила з кимось з прислуги.

Брітні Спірс доволі часто ділиться своїми еротичними фото / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс полюбляє фото в стилі ню / Фото: instagram.com/britneyspears

Таблоїди пишуть, що зірка спочатку просила когось з хлопців з обслуговуючого персоналу пофотографувати її оголеною, втім, фотосет вилився в щось більше. На зраді Асгарі заскочив Брітні, побачивши все на власні очі на камері спостережень. Сем не витримав і пішов геть.

Брітні Спірс любить фотографуватися оголеною / Фото: instagram.com/britneyspears

Як ми раніше писали, Сем Асгарі став ініціатором розлучення з Брітні Спірс. Цікаво, що згідно зі шлюбним контрактом, який закохані підписали перед весіллям, після розриву Асгарі не дістається нічого зі статків Брітні. Проте фітнес-тренер хоче оскаржити документ. Якщо артистка не погодиться на його умови, він обіцяє оприлюднити "ганебну інформацію" про неї. Подейкують, що Спірс вже найняла адвоката з розлучення, який вів справу Джонні Деппа.

Читайте також: